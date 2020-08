Costa Rica notifica a la OMC que Panamá bloquea entrada de productos

Por La Prensa (Panamá)



Costa Rica informó que notificó al Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que Panamá bloquea el ingreso de productos costarricenses de origen animal desde hace más de tres meses al mercado panameño.



En un comunicado, emitido el jueves 6 de agosto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, expresaron que el bloqueo se constituye “en un problema comercial serio entre ambos países”.



La reacción de Costa Rica se conoce luego de que Panamá decidió inhabilitar 26 plantas costarricenses que procesan productos cárnicos y lácteos, debido a que las autoridades del vecino país no entregaron a tiempo la documentación requerida para continuar con la renovación de los permisos sanitarios, según ha señalado la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa).



Para las empresas de Costa Rica se trata de barreras no arancelarias de Panamá para proteger a su producción nacional.



La ministra costarricense de Comercio Exterior explicó, a través del comunicado, que se han realizado intensas gestiones entre las autoridades competentes de ambos países, tanto a nivel técnico y a nivel político, además de coordinar con el sector exportador.



”Se le ha requerido a Panamá cumplir con las disposiciones del artículo 13 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios que establece la obligación de permitir el comercio cuando la renovación de la habilitación del establecimiento se haya requerido con 90 días antes de su vencimiento”, indicó Jiménez Figueres.



Agregó que los acercamientos con las autoridades panameñas continúan, “pues debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para restablecer el comercio con nuestro importante vecino y socio comercial”.



Por su parte, el ministro de Agricultura Alvarado Rivera destacó que no es válido el argumento del cierre debido al vencimiento de permisos, lo cual no representa ningún fundamento técnico, ya que Costa Rica no ha variado sus condiciones sanitarias ni ha presentado desviaciones de inocuidad en sus productos.



“Desde que se conoció la medida, se inició la coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para solicitar a las autoridades panameñas la extensión del período de habilitación, de conformidad con la normativa centroamericana. Senasa ha realizado en tiempo y forma las solicitudes de renovación de habilitación de los establecimientos costarricenses ante las autoridades panameñas y ha ofrecido soluciones e incluso brindar cooperación y apoyo técnico a los establecimientos panameños para que puedan alcanzar los estándares sanitarios equivalentes con los de Costa Rica”, detalló el ministro Alvarado Rivera, quien agregó que Costa Rica mantiene un alto nivel zoosanitario y de inocuidad que garantiza la salud a los consumidores nacionales así como a los exigentes mercados a los que exporta.



Adicionalmente, el ministro Alvarado indicó que este nuevo problema se suma al bloqueo que ya se experimentaba con otros productos agrícolas, como tomate y banano, que tienen meses sin poder exportarse al mercado panameño.



Panamá informó el pasado 10 de julio al Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que exportan a Panamá desde hace muchos años.



Las nuevas medidas de Panamá afectan actualmente a 19 establecimientos pecuarios, según datos de Senasa, entre los que se cuentan establecimientos de lácteos y subproductos lácteos, alimento para peces, carne de bovino, cerdo, carne procesada de aves, embutidos.



BIC, líder mundial en papelería, encendedores y rastrillos realizó un estudio para conocer los hábitos de consumo de papelería durante el aislamiento social. La encuesta "Comportamiento y uso de productos de papelería durante el confinamiento" realizada por IPG Mediabrands para BIC reveló que, durante estos meses, los productos de papelería han sido esenciales, no sólo como apoyo para el trabajo en casa y la educación a distancia, sino para realizar actividades recreativas, las cuales han generado sentimientos positivos.



Artistas en el hogar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tener actividades que promuevan nuestro bienestar como la expresión artística, nos puede ayudar a manejar las emociones durante estos momentos de cambio e incertidumbre.



Los resultados de la encuesta de BIC revelaron que, durante estos meses de confinamiento, los productos de papelería han sido esenciales para la mayoría de las personas: 8 de cada 10 encuestados manifestaron que al realizar actividades artísticas —dibujar, escribir, colorear, pintar— experimentaron sentimientos positivos, entre ellos dijeron sentirse más relajados, creativos, divertidos o que les ayudaba a liberar emociones.



El 94% de los padres encuestados manifestaron que sus hijos realizan más actividades que motivan su creatividad desde que inició el confinamiento, entre estas actividades el 58% está relacionado con dibujar, colorear, pintar y escribir. Asimismo, el 97% de los papás dijo estar compartiendo más momentos creativos con sus hijos durante el aislamiento, además del home-schooling.



Por su parte, las personas sin hijos son los que más artículos de papelería han adquirido durante la cuarentena, siendo el bolígrafo el que encabeza la lista, seguido del papel, lápices de colores y rotuladores.



La mitad de los papás disfrutan más de actividades como dibujar y pintar, mientras que el 57% de los encuestados sin hijos se inclinan más por la escritura o por actividades como hacer crucigramas, dibujar mandalas o lettering (hacer letras).



Los padres de familia, los héroes de la educación durante la cuarentena

En la actualidad, los padres de todo el mundo tienen grandes desafíos en la formación de sus hijos. Sin lugar a dudas la educación y el trabajo desde casa pueden ser muy difíciles de balancear. El 75% de los papás encuestados declararon estar trabajando desde casa y el 84% está apoyando a sus hijos en los programas de educación a distancia.



7 de cada 10 padres encuestados dedican entre 2 y 3 horas al día para apoyar a sus hijos en el aprendizaje desde casa, además de la jornada laboral desde el hogar, lo que significa que los padres están trabajando un aproximado de 11 horas al día (8 horas home office más 3 horas home-schooling).



El 80% de los padres señalaron que están utilizando apoyos tecnológicos para facilitar el home-schooling como materiales en línea, aplicaciones o grupos de WhatsApp. Por otro lado, más de la mitad declaró que la falta de herramientas pedagógicas, de tiempo y sobre todo la falta de paciencia, son los principales retos que han enfrentado durante el aprendizaje en casa.





El color de la cuarentena

A pesar del estrés de la pandemia, 6 de cada 10 personas con hijos han experimentado más sentimientos positivos como la alegría y el amor.



De acuerdo con expertos, el color juega un papel muy importante en el mundo en el que vivimos, puede influir nuestra forma de pensar, actuar, reaccionar y refleja también nuestras emociones. Ante la pregunta “Si tuvieras que designar un color a la etapa del confinamiento por coronavirus, ¿cuál sería?”, la mayoría de los encuestados eligió el color rojo seguido del gris.



“La expresión escrita durante el confinamiento es la mejor manera de ser optimistas y reducir el estrés que generan estos tiempos sin precedentes”, comentó Ricardo Ibarra, director general de BIC para Latinoamérica. “En este nuevo y diferente regreso a clases, nuestros consumidores pueden continuar confiando en los productos BIC para ayudarlos a satisfacer sus necesidades para escribir, colorear y potenciar su aprendizaje”.



BIC brinda las mejores soluciones para las necesidades de cada consumidor

6 de cada 10 encuestados aseguran que BIC es la primera marca que llega a su mente cuando les preguntan sobre bolígrafos. Los resultados de la encuesta señalan que los factores más importantes en la experiencia de escritura son la variedad de tipos de puntas y diferentes colores de tintas.