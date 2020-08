Fed: La economía de EE.UU. necesita más estímulos y más mascarillas

Por Reuters



La economía de Estados Unidos, golpeada por un repunte de los contagios de coronavirus (Covid-19), necesita un mayor gasto fiscal para ayudar a los hogares y empresas además de un uso más amplio de mascarillas para controlar de mejor manera el coronavirus, dijeron este lunes varias autoridades de la Reserva Federal (Fed). Los llamados para una mayor intervención del gobierno se produjeron cuando los legisladores y la Casa Blanca retomaron las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayuda gubernamental, incluyendo la posible extensión de beneficios por desempleo que expiró el viernes.



"Hace cuatro meses, cuando hicimos el primer estímulo, pensábamos que la economía enfrentaba un bache y el estímulo puso una cubierta sobre el bache para que pudiéramos navegar. Ahora la escalada del virus puede estar convirtiendo ese bache en un sumidero y creando la necesidad de una cubierta mayor", dijo el jefe de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.



"Retirar rápidamente el apoyo que reciben los consumidores y las empresas sería una medida bastante traumática para lo que está sucediendo en la economía", agregó Barkin en declaraciones transmitidas a la Cámara de Comercio de Virginia del Norte.



Haciéndose eco de esa sensación, aunque en términos levemente diferentes, estaban los jefes de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, y de la Fed de St. Louis, James Bullard.



Kaplan rechazó la idea de que los beneficios semanales adicionales de US$600 para los desempleados habían dificultado la contratación, mientras que Bullard dijo que los esfuerzos anteriores para mantener a las empresas y los hogares durante la crisis han valido la pena hasta ahora.



"Hemos analizado una serie de estudios, hemos realizado nuestro propio trabajo: no lo vemos tanto en los datos, pero puedo decirle que lo escucho de la gente de negocios", dijo Kaplan a Bloomberg TV previamente el lunes, cuando se le consultó si la ayuda mejorada por desempleo estaba disuadiendo a las personas de regresar al trabajo.



"Si bien puede haber dificultado la contratación de ciertas empresas individuales, ha ayudado a crear empleos, porque ha ayudado a impulsar el gasto de los consumidores, por lo que el efecto neto probablemente haya sido positivo para la economía en el empleo".



Kaplan también afirmó que no estaba de acuerdo con su colega, el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, quien el fin de semana dijo que pensaba que la economía del país debería volver a cerrarse durante cuatro a seis semanas para contener la propagación de COVID-19.



En cambio, aseguró Kaplan, el uso universal de mascarillas podría frenar sustancialmente la transmisión del virus sin un cierre general. "Creo que vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Vamos a tener que aprender a volver a abordar nuestras actividades diarias y aun así controlar el virus", dijo. "El uso generalizado de mascarillas es esencial para eso".



Bullard también enfatizó el uso de mascarillas como una herramienta importante para el manejo del riesgo, especialmente porque no espera que los funcionarios de salud puedan reducir las transmisiones de enfermedades a cero porque el virus es muy contagioso. También advirtió en contra de poner demasiado énfasis en el desarrollo de una vacuna exitosa. "Si pone demasiado énfasis en la idea de que una vacuna vendrá a salvarnos, y alguien resolverá un problema científico muy difícil. Entonces la gente no hace nada y se queda esperando la vacuna", dijo Bullard en una presentación durante un evento en línea organizado por la Fed de St. Louis.



"Entonces, si se hace eso, se corre el riesgo de sufrir una depresión porque podría tener muchas bancarrotas mientras se espera posiblemente un tiempo muy largo para que llegue una vacuna y salve el día".