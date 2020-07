Rusia, acusada de querer robar avances de vacuna contra el covid-19

Por Bloomberg



Tras medio año de pandemia y casi 600.000 muertes, la carrera internacional por la protección contra el coronavirus escaló a un nuevo y traicionero nivel, con acusaciones de que el desarrollo de vacunas se ha convertido en un objetivo de ciberataques rusos.

El nacionalismo ligado a las vacunas ya es una preocupación a medida que los países se esfuerzan por conseguir dosis de vacunas futuras, desesperados por salir de una crisis global que golpeó sus economías.



La ciencia y el dinero han sido los principales impulsores hasta ahora, con Estados Unidos gastando miles de millones en ofertas de vacunas experimentales y otros países tratando de mantenerse al día. Reportes del Gobierno sobre la inteligencia rusa que hackeó los centros de investigación internacionales que desarrollan inoculaciones contra el covid-19 agregan una trama que nos hacen pensar en los thrillers de espías de la Guerra Fría.

"Lo que está en juego es más grande que nunca", dijo David Nides, especialista cibernético de atención médica en KPMG, Chicago, en una entrevista. "Hay una carrera por una vacuna o un tratamiento, y el premio es enorme para quien gane".



Las preocupaciones sobre el acceso global a las vacunas han aumentado en los últimos meses. En mayo, Paul Hudson, director ejecutivo de Sanofi, dijo que los estadounidenses probablemente recibirían la vacuna de covid-19 de la compañía francesa antes que el resto del mundo si tuviera éxito, porque Estados Unidos. fue el primer país en financiar su investigación. Sanofi dijo después que la vacuna estaría disponible para todos.



Auge de las vacunas

Eso llevó a otros países y grupos como la Unión Europea a tratar de ponerse al día, principalmente agrupando fondos para sus propios negocios o presionando para obtener un acceso equitativo. Hay más de 160 proyectos de vacunas en marcha en empresas y organizaciones de investigación de todo el mundo. El presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido a convertir cualquier vacuna desarrollada por el país en un bien público mundial, incluso si CanSino Biologics Inc. ya ha administrado la vacuna a algunos soldados chinos.



Empresas y organizaciones de atención médica han sido consideradas durante mucho tiempo objetivos principales de ataques cibernéticos, en parte debido a la seguridad relativamente laxa, a una gran cantidad de puntos de acceso y dispositivos que pueden ser penetrados. El valor de la información que contienen también es codiciado. Merck & Co., con sede en EU, fue víctima de un ataque de ransomware en 2017 que afectó la fabricación, formulación y empaque.



Los ataques a las organizaciones de atención de salud y ciencias de la vida se han intensificado durante la pandemia. El cibercrimen en el sector ha aumentado aproximadamente 300% desde mayo, en comparación con el mismo período del año anterior, estimó Nides. Piratas informáticos que trabajan para el Gobierno chino están tratando de robar investigaciones valiosas sobre vacunas y tratamientos de organizaciones estadounidenses, advirtieron el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional en mayo.



Rusia no ha invertido en la infraestructura científica que le permitiría desarrollar vacunas tan rápido como Estados Unidos, el Reino Unido, China y otras naciones, según Michael Ebert, vicepresidente ejecutivo de servicios de asesoramiento en Focal Point Data Risk, una empresa de ciberseguridad en Tampa, Florida.



'Problema global'

La operación, que parecía robar información silenciosamente en lugar de retenerla para pedir un rescate, muestra cuán desesperada está Rusia por obtener orientación sobre cómo fabricar vacunas y tener acceso, dijo.



"No creo que a nadie le importe la IP tras la vacuna", dijo Ebert. "Ven esto como un problema global".



El director del fondo de riqueza soberana de Rusia, que participa en la investigación de una vacuna, desestimó las acusaciones de piratería, que el Kremlin también negó.



"Toda esta historia es un intento por empañar la reputación de la vacuna rusa por parte de algunas de las personas que temen que sea exitosa", dijo Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, en una entrevista con Times Radio. "Porque la vacuna rusa podría ser la primera en el mercado y podría ser la vacuna más efectiva".



El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Gran Bretaña dijo el jueves que los sectores de vacunas y terapéuticos en varios países han sido atacados por un grupo conocido como APT29 que, según informó, es "casi seguro" parte de la inteligencia estatal rusa. Agencias de seguridad de EU y Canadá luego emitieron sus propias declaraciones respaldando los hallazgos.



El alcance del impacto en las instalaciones de investigación o los programas de vacunas no está claro, aunque las autoridades advirtieron que los ataques cibernéticos están en curso.



Según expertos en ciberseguridad, los grupos criminales están explotando la crisis pandémica con un aumento en los ataques de ransomware contra proveedores de atención médica y centros médicos.