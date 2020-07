La recesión por el covid-19 será más del doble que la de la crisis financiera de 2008

Por La República (Colombia)



De acuerdo con una publicación del Banco Mundial, el PIB global per cápita podría registrar una reducción de 6,2% al cierre de este año, es decir más del doble que lo que anotó en la crisis financiera de 2008, tal como se muestra en el gráfico.



El Banco Mundial también señaló que la economía global ha experimentado 14 recesiones en su historia. En este contexto, la crisis del nuevo coronavirus será la recesión más profunda que registrará el mundo desde 1945 y 1946.



Otro de los puntos que detalló el Banco Mundial es que “en 2020, se espera que muchos indicadores de actividad global registren las contracciones más agudas en seis décadas. Por lo que una gran cantidad de servicios ha experimentado una parada casi repentina, lo que refleja reducciones reguladas y voluntarias en las interacciones humanas que podrían amenazar la infección”. Los desplomes serán producto de que el mundo registrará un debilitamiento sin precedentes en las actividades relacionadas con los servicios, el comercio y el consumo de petróleo. Esto también llevará a que la tasa global de desempleo probablemente alcance su nivel más alto desde 1965.



Sobre el impacto en el mercado laboral, Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que “para evitar esto, los gobiernos deberían incluir mecanismo de extensión de los esquemas de cobertura de seguridad social de los riesgos de crisis y desempleo para evitar la afectación de la demanda y extender los programas de subsidios a la nómina y el pago de acreencias laborales para proteger el empleo”.



En la publicación, el Banco Mundial también profundizó en el tema de la caída de los precios del crudo y detalló que “el consumo de petróleo generalmente cayó durante las recesiones mundiales. La mayor disminución anterior en el consumo de petróleo a nivel global ocurrió en 1980- 1982, cuando este indicador cayó 9% acumulado desde su pico en 1979”.



Sin embargo, el brote del covid-19 ha llevado a que los gobiernos adopten diferentes medidas de contención del virus, las cuales han generado un colapso histórico en el mercado del petróleo, lo cual se evidenció en el aumento en los inventarios de petróleo y, en marzo, a la mayor caída de un mes en los precios del petróleo registrados en la historia.



El último punto que destacó el Banco Mundial en el artículo es que habrá una disminución en la producción per cápita en todas las regiones emergentes. “Las proyecciones actuales indican que se proyecta que cinco de cada seis caerán en una recesión total. La mayoría de las regiones emergentes experimentarán el menor crecimiento en al menos 60 años, y todas verán disminuciones en la producción regional per cápita”, citó el organismo.å