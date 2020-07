Guatemala mantiene toque de queda y anuncia nuevas medidas contra coronavirus

Por AFP



"No quiero hablar de apertura, sino de recuperación", dijo el mandatario en una cadena nacional al indicar que ahora los poblados con menos de cinco casos por cada 100.000 habitantes pueden iniciar una reapertura total.



No obstante, 64 municipios están en alerta roja, 35 en anaranjado y 241 de los 340 pueblos que componen el país no podrán entrar en la reapertura debido a los casos activos que registran.



El gobernante expresó que las nuevas disposiciones de apertura estarán vigentes hasta el 27 de julio.



Además, comentó que la disposición de circulación por el último dígito de número de placa (pares e impares) aplicará únicamente en los departamentos con más casos: Guatemala, donde está asentada la capital, Sacatepéquez, al oeste, Escuintla, Suchitepéquez, ambos al sur, El Progreso, Zacapa y Santa Rosa, al este.

Sin embargo, ahora la movilidad será en todo el país, algo que estaba restringido en esos departamentos (provincias).



"Unidos podemos vencer esta maldita enfermedad", afirmó al llamar a la población a redoblar esfuerzos contra la covid-19.



En tanto, el toque de queda parcial, vigente desde el 22 de marzo, se seguirá implementando de las 18H00 (00H00 GMT) a las 05H00 AM en todo el país, aunque los próximos dos sábados comenzará a partir de las 14H00 horas y en esos domingos cierre será total.



Pese a varias restricciones implementadas desde marzo para frenar la pandemia los contagios se han disparado.



Guatemala reportó el primer contagio el 13 de marzo y desde entonces la nación centroamericana, de cerca de 17 millones de habitantes, acumula 29.355 casos, con 1.219 muertos y 4.214 personas recuperadas.



Giammattei, un médico de profesión y quien asumió el cargo el pasado 14 de enero, ha recibido duras críticas de grupos sociales y la oposición que lo acusan de un mal manejo de la crisis y reclaman soluciones antes la saturación de algunos hospitales que atienden a pacientes de covid-19, entre otras demandas.