Costa Rica: Alvarado buscará consenso para crédito de salvamento por US$2.250 millones

Por La Nación (Costa Rica)



El presidente Carlos Alvarado Quesada se comprometió este domingo a discutir con diversos actores políticos y jefes de fracciones legislativas ajustes económicos viables de aprobación en el Congreso para amarrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el endeudamiento del país.



Su declaración la hizo en cadena nacional cuando planteó su confianza de iniciar este mes negociaciones formales con el FMI para conseguir con esa entidad un acuerdo stand-by el cual daría acceso al país a US$2.250 millones de crédito en los próximos tres años en desembolsos anuales de US$750 millones.



El acuerdo stand-by o Derecho de giro que pretende el gobierno es una línea de crédito especial del FMI para responder de forma veloz a las necesidades de financiamiento de un país y ayudarlo a superar una crisis en sus finanzas a cambio mejoras condiciones de endeudamiento pero a cambio de ajustes estructurales.



Alvarado declaró que se negociará ese acuerdo por cumplimiento de metas pero enfatizó que la estabilidad económica del país reside en “tomar medidas fuertes y valientes”.





“Este momento es tanto o más difícil que el que nos llevó a adoptar el plan fiscal”, manifestó.



En abril anterior, el FMI le sugirió al gobierno vender activos, crear impuestos ambientales y a la propiedad y más tributos para el consumo, como parte de una evaluación para darle un financiamiento especial por US$508 millones dirigido a enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.



Sin embargo, con la negociación del acuerdo stand-by en el horizonte, le recomendó desde entonces congelar salarios del sector público y una veloz reforma del Servicio Civil luego de señalarle que solo este devora 35% del gasto público gubernamental.



En su mensaje del fin de semana, Alvarado repasó estas recomendaciones con las cuales sería posible, según proyecta el FMI, recortar la deuda pública en tres puntos porcentuales y situarla en 67% del producto interno bruto (PIB) al año 2025.



“La situación extrema que ha generado la covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años”, advirtió el mandatario.



Alvarado declaró que aún es pronto sobre cuáles metas se negociarán con el FMI para entrar en detalles pero prometió que sería un diálogo político con distintos actores. “Estos pormenores serán discutidos no solo con el FMI, sino también con actores políticos claves como las y los diputados y los liderazgos políticos, porque debe ser un acuerdo cuya aprobación legislativa sea viable. Para esto dialogaré con los jefes de fracción”, adelantó Alvarado.



El presidente reveló que el eventual acuerdo será una mezcla de medidas de reducción del gasto, mayores ingresos o eficiencias de la gestión pública sin perjudicar a la población pobre.



No obstante, mencionó que esa hoja de ruta habría de preservar la estabilidad de la economía y las finanzas públicas, traer mayor eficiencia en materia pública, preservar el Estado Social de Derecho y el menor impacto posible sobre la población.



“Buscaremos al máximo evitar nuevos impuestos o mayores cargas, sobre todo para la gente más humilde. Y si la situación causada por la pandemia nos obligase a avanzar en esa dirección, se haría repartiendo cargas entre los grupos que tienen mayor riqueza, desde una visión solidaria, y procurando, a la vez, no afectar el aparato productivo”, adelantó.



En materia de empleo, anunció la adopción de las jornadas laborales excepcionales referida a la propuesta de ley del gobierno de reducir 15% la jornada de los empleados públicos mejor pagados para ahorrarse ¢130.000 millones tal y como lo planteará este lunes en la Asamblea Legislativa.



En línea con la recomendación del Fondo, calificó como crítico aprobar la reforma al empleo público, hacer la contratación administrativa más rápida y más transparente, “y seguir zocando la faja en todo lo posible sin afectar el desarrollo”.



Adelantó que, al cierre de este año, habría un cambio en el costo de la electricidad distribuida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que traería “alivio en sus distintas tarifas”, y que seguiría la ruta de fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.



Alvarado también prometió mantener lo que calificó como un “ambicioso plan de infraestructura” que incluirá carreteras, puentes, escuelas, acueductos y hospitales como fórmula generar empleos y mayor competitividad productiva.



El presidente recordó que este lunes el ministro de Hacienda presentará también a la Asamblea Legislativa un nuevo presupuesto extraordinario que recorta en ¢355.000 millones el gasto público público este año.



El 9 de junio anterior, la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el segundo presupuesto extraordinario planteado por el gobierno para el 2020 porque la mayoría de los diputados consideraron que, mientras los ingresos por impuestos caen considerablemente por la crisis del coronavirus, el Ejecutivo seguía sin tomarse en serio el recorte del gasto y solo planteaba medidas “irrisorias”.