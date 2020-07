Consumo mundial de café cae por coronavirus

Por Bloomberg



El consumo mundial de café caerá este año por primera vez desde 2011, predice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos por los cierres de cafeterías y restaurantes, que generalmente representan alrededor del 25% de la demanda, y podría pasar un tiempo antes de que las cosas se recuperen nuevamente.



La desaparición de la cultura del café está ocurriendo en todas las regiones principales del mundo. El investigador Marex Spectron estima que en todo el mundo más del 95% del mercado fuera del hogar se cerró en algún momento durante la pandemia. Es el último giro cruel del coronavirus, que ha desgarrado tanto a las personas que ni siquiera pueden disfrutar del simple placer de tomarse un café con leche.



Para Notes, una cadena de cafeterías en Londres, es preocupante que las restricciones están disminuyendo en la ciudad, pero la mayoría de sus 10 cafés que atienden a los trabajadores de oficina permanecen cerrados.



"Será un regreso lento y escalonado para nosotros, ya que muchas de las oficinas en Londres no volverán a funcionar hasta después del verano, y algunas incluso pueden abrir solo el próximo año", dijo el cofundador Robert Robinson.



Los consumidores han demostrado que dudan en volver a cenar en masa a medida que se reabren las economías. Las cafeterías, que a menudo dependen de los que viajan por la mañana y los que descansan por la tarde, han sido especialmente afectadas.



Dunkin 'Brands Group Inc. ha perdido gran parte de su paquete de desayunos durante la pandemia de coronavirus, mientras que Starbucks Corp. está reestructurando su modelo, lanzando un formato de tienda "pickup" que no tiene ninguna de las mesas y sillas que tradicionalmente hicieron su cafés un lugar popular para pasar el rato. Una recuperación limitada para la demanda de café podría ser devastadora para las aproximadamente 125 millones de personas a nivel mundial que dependen del cultivo para su sustento. Los productores ya estaban atravesando una crisis financiera después de años de cosechas abundantes que provocaron un mercado bajista prolongado. Citigroup Inc. predice que los futuros de los granos de arábiga podrían caer aproximadamente un 10% en la segunda mitad del año a aproximadamente 90 centavos por libra, cerca de los costos de equilibrio. Mientras tanto, la Organización Internacional del Café advirtió sobre los peligros del trabajo infantil en las regiones productoras a medida que aumenta la pobreza para los agricultores.



En Brasil, Suplicy Cafes Especiais , una de las mayores cadenas de café del país, se vio obligada a posponer los pagos a los agricultores por las cargas que ya habían sido entregadas. Mientras tanto, los pedidos de nuevos suministros se reanudarán solo gradualmente, dijo el presidente ejecutivo, Felipe Braga, en una entrevista telefónica.



Suplicy opera 25 tiendas, la gran mayoría de las cuales han estado cerradas por las restricciones de covid-19 desde mediados de marzo. Un puñado se reabrió recientemente en medio de la reducción de las restricciones de bloqueo, pero luego se cerraron una vez más porque no llegaban suficientes clientes.



"Algunos de nuestros socios de franquicias ya nos advirtieron que cerrarán" permanentemente, dijo Braga.



Aún así, algunos operadores de tiendas están tomando medidas para cambiar su modelo de negocio, lo que podría ayudar a provocar un repunte.



Las dos cafeterías Bandit de Max Crowley en los barrios de Midtown y Chelsea en Nueva York permanecen "en pausa", obstaculizadas por el cierre de las oficinas locales. Mientras tanto, acaba de abrir una nueva ubicación en los Hamptons en la ciudad de Southampton, un enclave donde muchos habitantes de la ciudad de Nueva York huyeron en el pico de la pandemia y donde los residentes acomodados pasan los veranos.



"El tráfico de Manhattan sigue siendo muy ligero. Los Hamptons están muy ocupados. Tiene sentido para nosotros. Es donde van muchos de nuestros clientes ", dijo Crowley.