8 maneras en que la crisis cambiará para siempre la futura fuerza laboral

Por Entrepreneur.com



La crisis de salud pública de este año ha reorientado nuestras relaciones entre nosotros, los medios, la tecnología y el trabajo que hacemos. La humanidad nunca ha experimentado un cambio tan rápido y universal.



- Los amigos organizan fiestas en vivo en Instagram.

- Los maestros están subiendo lecciones a YouTube por primera vez.

- Los médicos están utilizando FaceTime o Google Duo para servicios de telemedicina con pacientes.

- Los músicos transmiten en vivo conciertos en Facebook.

- Los consumidores están utilizando Apply Pay para comprar servicios esenciales de forma remota.

- Los trabajadores están utilizando equipos para colaborar digitalmente con sus colegas.

El regreso a la "normalidad" cambiará la educación, el empleo y las industrias. Pero quizás los cambios más importantes afectarán a la futura fuerza laboral, la Generación Z. Esta generación (nacida después de 1998) creció en un mundo posterior al 11 de septiembre y durante la Gran Recesión. Ahora, durante el momento más formativo de sus vidas, enfrentan un desafío como ninguna otra antes que ellos. Este evento sin precedentes tendrá una influencia indeleble en sus comportamientos, decisiones y expectativas.



A pesar de muchos titulares sobre cómo las generaciones más jóvenes ignoran la amenaza de la crisis de salud, el 93% de la generación Z y los millennials se ven afectados por su propagación. Además, el 74% de los estudiantes de secundaria y preparatoria han dejado de ir a la escuela. "Ansiedad" y "cautela" son las dos emociones principales que la generación Z y los millennials dicen sentir en este momento.



El 11 de septiembre cambió los aeropuertos y los viajes para siempre, y esta crisis cambiará la fuerza laboral. Aquí hay ocho formas en que esto sucederá:

1. Mayor dependencia de la tecnología

Mientras la humanidad se esfuerza por crear una distancia física entre sí, el mundo recurre a plataformas y herramientas digitales para permanecer socialmente conectados. Las generaciones establecidas obligadas a conectarse digitalmente ahora están descubriendo que la tecnología se ha vuelto mucho más fácil de usar. Y si la Generación Z no estaba usando su teléfono para pagar la compra de alimentos, café o almuerzo, ahora sí lo hace debido al distanciamiento social.



La nueva apreciación de las generaciones establecidas por la tecnología (por ejemplo, la facilidad de usar la tecnología para trabajar de forma remota) junto con la inteligencia digital existente de la Generación Z aumentará la tasa de adopción de nuevas tecnologías en el trabajo.

2. Antecedentes educativos no convencionales

Debido a la crisis, el cierre de escuelas afecta a 290 millones de estudiantes en todo el mundo y a 4.9 millones de estudiantes estadounidenses. Forzados al aprendizaje virtual, los maestros se encuentran en un territorio desconocido, ya que el 70% de los educadores nunca han enseñado un curso virtual. Sin embargo, los estudiantes se encuentran en un territorio muy familiar (y a menudo preferido) ya que el 62% de la Generación Z elegiría ningún título universitario y acceso ilimitado a Internet en lugar de un título universitario y ningún acceso a Internet.



Además, solo el 26% de la Generación Z percibe la educación como una barrera para el éxito en el lugar de trabajo y el 90% de los empleadores dicen que están más abiertos a aceptar candidatos no tradicionales que no tienen títulos universitarios de cuatro años.



A medida que las antiguas creencias sobre la educación superior comienzan a erosionarse para los estudiantes, padres y empleadores, se espera que la futura fuerza laboral tenga antecedentes educativos no convencionales con una constelación de nano títulos, certificaciones y carteras digitales que los posicionen mejor para prosperar en el alto flujo del mañana.

3. Entrar en carreras universitarias antes

Debido a que hoy hay más alternativas universitarias disponibles que nunca, la Generación Z podría considerar abandonar por completo una educación universitaria tradicional para ir a trabajar para una empresa que brinda aprendizaje y desarrollo universitario. De hecho, el 62% de la Generación Z está abierto a la idea de ingresar a la fuerza laboral antes de completar un título universitario, de acuerdo con la Generación Z: Un siglo en formación de Corey Seemiller y Meghan Grace.



Jenn Prevoznik, directora global de adquisición temprana de talentos en SAP, dice que está "totalmente dispuesta" a que la Generación Z se salte la universidad para ir a trabajar para SAP, porque sus habilidades y disposición para aprender importan más que su título.

4. Mayor valor en el aprendizaje y el desarrollo

Cuando la Generación Z ingrese a la fuerza laboral antes que las generaciones anteriores o con una formación educativa no convencional, buscarán a su empleador para que les brinde la capacitación necesaria y así obtener las habilidades duras y blandas que necesitan. El 84% de los estadounidenses dice que su carrera profesional será significativamente diferente a la de sus padres. La idea de trabajar en una empresa, en una industria o en un puesto es anticuada, especialmente para la futura fuerza laboral.



Los empleadores que ofrecen experiencias de aprendizaje que la Generación Z realmente usa, disfruta y aplica ganará a la futura fuerza laboral.

5. Cambio de perspectiva sobre los empleadores

Antes de ahora, el trabajo y la vida se mezclaban como nunca antes. Debido a la tecnología móvil, los empleados llevaban más trabajo a casa. Los lugares de trabajo se convirtieron en espacios de trabajo. Y ahora, el trabajo y la vida se han fusionado por completo.



Para la Generación Z, se está volviendo difícil distinguir dónde se detiene el trabajo y dónde comienza la vida, por lo que para ellos todo es solo vida. El trabajo y la vida están en armonía. El futuro lugar de trabajo no es donde sucede el trabajo, es donde sucede la vida. Espera que la Generación Z vea a sus empleadores como una comunidad de apoyo, bienestar y educación.

6. Trayectorias poco comunes

Los trabajadores de servicios de la Generación Z están perdiendo más horas de trabajo que cualquier otro grupo demográfico, y el 29% de los trabajadores de la Generación Z (de 18 a 24 años) han sido despedidos en comparación con solo el 13% de otras generaciones.



Dados estos números, no es sorprendente que la Generación Z esté interesada en diversificar sus fuentes de ingresos. De hecho, si se le da la opción, el 53% de esta generación preferiría trabajar ser freelance o tener un trabajo flexible en lugar de uno a tiempo completo y el 46% ya está participando en la economía de los conciertos. A medida que los ciclos de trabajo giran cada vez más rápido, truncando la necesidad de empleados a tiempo completo, y el trabajo de trabajo se vuelve más accesible y lucrativo, espera que las carreras profesionales poco comunes se conviertan en comunes para la futura fuerza laboral.

7. Demanda de líderes emocionalmente inteligentes

Además de ser una generación muy ansiosa y estresada, la Generación Z también es la generación más solitaria. Más de la mitad de los Gen Z se identifican con 10 de los 11 sentimientos asociados con la soledad. Los sentimientos más comunes experimentados por ellos son que las personas a su alrededor no están realmente con ellos (69 por ciento), sentirse tímidos (69 por ciento) y sentir que nadie realmente los conoce bien (68 por ciento).



Después de que pase este tiempo de incertidumbre y aislamiento social, la Generación Z prosperará gracias a la conexión, la seguridad y la empatía entregadas por líderes emocionalmente inteligentes.

8. Mayor unidad global

La Gen Z no solo ha crecido jugando en tiempo real con extraños de todo el mundo, sino que ahora también están experimentando una crisis de salud global juntos. Es probable que aumente el número de personas que se identifican más como ciudadanos globales que como ciudadanos de su país (42%) teniendo en cuenta que las dificultades compartidas vinculantes a las personas.



La futura fuerza laboral tendrá un mayor sentido de unidad global y, como resultado, exigirá más diversidad e inclusión de sus líderes y líderes.