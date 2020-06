Presidente de Honduras confirma que es positivo de covid-19

Por estrategiaynegocios.net



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comunicó en una cadena nacional que dio positivo, este martes, a covid-19, luego de haberse sometido a una prueba PCR.

En su mensaje, el mandatario anunció además que dos de sus colaboradores y su esposa Ana García también son portadores del virus.

(Desde el minuto 8:35, mensaje de Hernández)





El mensaje de Hernández, quien asegura estar mejor luego de empezar el tratamiento MAIZ, fue el siguiente:



"Aún cuando se toman las medidas necesarias, un descuido hace que alguien se contagie y éste contagie a otros, a veces, en una fracción de segundos ocurre eso, por ejemplo, así le ha ocurrido a trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, policías, funcionarios y voluntarios (...) Como presidente de la República y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy, se me ha diagnosticado que he sido contagiado de covid-19, es parte del riesgo que se corre en esta responsablidad, por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Toda mi actividad seguirá mediante teletrabajo y en aislamiento. Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento maíz, y me siento mejor; sin embargo, me han recomendado reposo, pero vamos a estar en contacto. Por consejo médico me someteré a otras pruebas en las próximas horas y eso determinará los pasos a seguir. También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que labora conmigo y están siendo evaluados. Dos colaboradores y mi esposa Ana han sido positivos, pero los tres están con tratamiento. En el caso de Ana, afortunadamente, es asíntomática (...) Me siento con fuerza que vamos a salir adelante".



Hernández confirmó que tanto él como la Primera Dama han procedido a tomar el tratamiento MAIZ sugerido por médicos hondureños para bajar la carga viral, es decir, Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc.





Previo a ello, comentó sobre las acciones que hacen como Gobierno para seguir atendiendo casos de coronavirus en la red pública y llamó a los hondureños a continuar con las medidas como distanciamiento social, portar la mascarilla y lavarse las manos.



El Presidente instó a la población a colaborar en las brigadas médicas que comenzaron a desplegarse a partir de este martes en el Distrito Central y Valle de Sula, las zonas más afectadas por el alto contagio del coronavirus.



"Anticipamos que durante esta pandemia iban a venir tiempos difíciles, ahora la lucha contra el covid-19 se ha intesificado, porque como lo habíamos previsto, basado en la opinión de los expertos, para estas fechas íbamos a tener un aumento en aumento de contagio, esto ocasiona que los hospitales empiecen a saturarse y nos obliga a habilitar más unidades de emergencia para atención hospitalaria, seguimos trabajando constantemente, 24/7 para habilitar nuevas instalaciones, equiparlas, tener el equipo necesario y para disponer de los insumos y medicinas. Hoy, por ejemplo, iniciamos con las brigadas de atención imediata que han salido a buscar y atender a los pacientes en sus casas, en los barrios y colonias. Buscamos detener en etapa temprana la enfermedad y evitamos que se agraven los pacientes. Iniciamos en los lugares de mayor número de contagios, como es el caso de San Pedro Sula (...) Pedimos a la población que abran las puertas a estas brigadas (...) Mantenemos reuniones con organizaciones, unas virtuales y otras presenciales, siempre cuidando las medidas de bioseguridad", indicaba previo a comentar que es positivo a covid-19.

Honduras registra 9.656 casos confirmados y 330 muertes.