Guatemala entre los países con más casos de covid-19 en Latinoamérica

Por Prensa Libre

Guatemala ya se encuentra en el pico de los contagios por coronavirus, según las evaluaciones de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid). El momento es crucial debido a que expertos en salud consideran que con facilidad la tasa de contagios podría llegar a los mil casos nuevos por día.

Un estudio que ejemplifica a la perfección las advertencias de los médicos fue el practicado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en el cual presentan la evolución de la pandemia en el país.

El documento, que fue compartido en las redes sociales, señala que del 20 al 26 de abril, de 3.101 pruebas realizadas, únicamente el 6.80% dieron positivo a coronavirus, pero el panorama es distinto al recordar los datos del 8 al 14 de junio, lapso en el que se hicieron 11.372 pruebas y el porcentaje de resultados positivos se elevó a un 24.53%.

“Empieza a tener sentido el indicador de positividad, es decir, de las pruebas que hacemos. Cuántos positivos nos está saliendo y ese indicador sí preocupa. porque en Guatemala va al alza, no solamente en los valores diarios que pasamos de hace tres semanas, a tener de cada 100 pruebas más o menos 13 positivos, y ya el sábado tuvimos 35”, manifestó Jorge Benavides investigador de Fundesa.

La estrategia que busca la Coprecovid es hacer 5 mil pruebas diarias, lo que a criterio de Benavides dejará con facilidad cerca de mil casos positivos por día, pacientes que tendrán que recibir asesoría y atención de un sistema de salud que podría no darse abasto por la cantidad de casos.

“El problema no es hacer más pruebas, el problema es que con esos porcentajes de positividad vamos a tener más positivos, y en algún lado se tiene que atender y no hay suficiente capacidad. Si vamos a hacer más pruebas y no hay capacidad del sistema de salud para poder atender, lo necesario es reducir las posibilidades de contagio y es donde cobra sentido evitar las aglomeraciones, reduzcamos la movilidad y que las personas se mantengan en casa”, aconsejó.

Semanas críticas

Ante el repunte significativo de nuevos casos que está reportando el sistema de salud, es necesario endurecer los cuidados personales, advirtió el Edwin Asturias director ejecutivo de la Coprecovid, quien coincidió con Benavides al pronosticar la tendencia de la enfermedad.

“Sabemos que estamos teniendo probablemente muchos más infectados que del número de casos que podemos reportar -por la falta de pruebas-, y de nuevo quiero insistir en que en este momento el número de contagios es muy grande, y quiero que todo el mundo haga el esfuerzo de poder disminuir ese contagio”, explicó.

El epidemiólogo insistió en que existen disposiciones gubernamentales para evitar la circulación y movilidad. “También es prudente que cada ciudadano tome la situación con la seriedad que se merece, de lo contrario salir de la pandemia es una idea que se aleja constantemente”, expuso.

“Estas semanas son críticas y lo que tenemos que hacer es restringirnos en la posibilidad de transportarnos y de movernos, si podemos, porque este momento es clave. Tenemos muchas infecciones, muchos contagios y si no ponemos de nuestra parte, no vamos a poder disminuir esta curva”, refirió.

“Sabemos que un indicador muy importante ahorita es el porcentaje de pruebas positivas, eso nos dice cuántas personas se están contagiando en la comunidad. Cuando usted tiene un contacto muy bajo es el porcentaje de pruebas positivas que están por el 5%, pero ahorita estamos por arriba de un 15, que es básicamente lo que vimos en el momento más crítico en casi todas las partes del mundo en el pico”, precisó Asturias, en una reunión con diputados del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Agregó: “Yo puedo asegurar que en este momento hemos llegado ya a ese pico, pero la pregunta si vamos a poder comenzar a descender”.

Guatemala en Latinoamérica

Aunque en un principio se señaló que el país estaba controlando la expansión de la coronavirus, los 9 mil 845 contagios que registraba Guatemala hasta este domingo lo ponen entre las 11 naciones de Latinoamérica que reportan la mayor cantidad de casos.

Si bien es cierto que la diferencia es abismal al compararlo con Brasil, que tiene 873 .963 casos, Chile maneja 179.436, y México, 146.837 casos, la tendencia es que va a ir en aumento y el desinterés social podría ser crucial para que Guatemala escale en las estadísticas.

La epidemióloga Iris Cazali, del Hospital Roosevelt, refirió que en las últimas semanas los guatemaltecos han bajado la guardia, quizás por comprender de manera errónea algunas disposiciones de gobierno y al observar como otros países ya comenzaron con la etapa de reapertura.

“Es el cansancio del encierro donde la gente estuvo cumpliendo hasta en un 40% las recomendaciones y ahora empiezan a ver mensajes encontrados, digamos que otros países comienzan a abrir, que abren sus restaurantes y si acá empiezan a ver que hacen pruebas del Transmetro piensan que tal vez esto ya acabará pronto, yo creo que son medidas que dan un mensaje doble y la gente ha aflojado las medidas”, señaló.

El 13 de marzo Guatemala tuvo su primer caso, para el 13 de abril ya eran 167, el 13 mayo los números ya llegaban a mil 342 contagiados y el 13 de junio, cuando se cumplieron los tres meses, nuestro país llegó a los 9 mil 491 positivos.