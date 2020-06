El Salvador: ¿Qué empresas operarán en la apertura económica del 16 de junio?

Por estrategiaynegocios.net / Agencia EFE / Europa Press



En la noche del sábado, el Ejecutivo anunció 5 fases para una reapertura gradual de la economía. Desde el martes 16 de junio de 2020, abre la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Vuelven a trabajar los servicios logísticos de exportación e importación con rigurosos protocolos de bioseguridad: se entregará la carga general, carga Courier, carga perecedera. "Se entregarán carga de encomiendas, exceptuando aquella que vengan 3 o más artículos del mismo ítem para fines comerciales. Estas se entregarán hasta el 7 de julio", dijo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El Salvador finaliza la última etapa de la cuarentena, que se inició el pasado 21 de marzo.

Bukele pidió a la población mantener la cuarentena en forma "voluntaria" durante el domingo y lunes, a la espera de la entrada en vigor de un nuevo decreto el martes.La ministra de Economía, Maria Luisa Hayem, detalló que la primera fase de reapertura de la economía desde el 16 de junio permitirá el transporte de carga, y el aeropuerto permitirá vuelos de repatriación, humanitarios y de carga. Se continuará la entrega de medicamentos y suministros médicos para atender la pandemia por COVID-19. Hayem dijo que las cinco fases arrancan desde el 16 de junio. La segunda fase inicia el 7 de julio, la tercera fase el 22 de julio, la cuarta el 6 de agosto, y la quinta que es la última en donde se abriría toda la actividad comercial el 21 de agosto.





A través de CEPA, el Gobierno se comprometió a realizar a dar prioridad para trámites completados entre 22 de marzo al 19 de abril. Durante esta semana próxima, CEPA informó que atenderá por días a cada trámite aduanal vencido durante la cuarentena que inició en marzo de este año.



"Ante la apertura de la Economía, a partir del próximo martes 16, exhortamos a que se guarden las medidas de bioseguridad necesarias para resguardar la salud de nuestros empleados y población en general", informó COEXPORT, la gremial de los exportadores de El Salvador.



El nuevo virus ha contagiado hasta ahora a 7,8 millones de personas y cobrado la vida de casi 430.000 en todo el mundo. En el pequeño país centroamericano se registran 3.720 casos confirmados y 74 muertes.

¿Qué industrias comienzan a trabajar en la Fase 1?

Arranca el sector textil y confección. Talleres y reparación de vehículos y maquinaria. Comercio de productos en línea y vía telefónica con entrega a domicilio. Servicios médicos, odontológicos y auditivos, previa cita. Peluquerías y barberías con cita. Además, se permitirá el funcionamiento servicios de reparación y mantenimiento en distintas áreas, clínicas veterinarias y salones de belleza, entre otros.





La segunda fase, prevista para el 7 de julio, prevé el inicio de actividades en call centers, transporte terrestre de pasajeros, restaurantes, centros comerciales, industria del plástico, papel y cartón, calzado y otras manufacturas, y servicios profesionales. Indusstrias incluídas: Artesanías, audiovisuales, industria del calzado y cosméticos. Así como restaurantes y cafeterías con protocolos de saneamiento. El transporte público también comenzará a operar.





En la tercera fase, que arranca el 22 de julio, el aeropuerto permitirá le llegada de pasajeros en tránsito, se ampliarán las actividades económicas y sociales, se habilitará el comercio en general, y las iglesias reiniciarán actividades de culto.





El 6 de agosto se iniciará la cuarta fase con las operaciones aeronáuticas comerciales y de pasajeros en los dos aeropuertos, y se permitirá el turismo interno e internacional. Adicionalmente, se reabrirán museos, cines y teatros.



Por último, en la quinta fase, el 21 de agosto, se permitirán todas las actividades productivas, incluyendo deportes de contacto, ferias y conciertos.

Bukele veta la ley de emergencia del Parlamento salvadoreño y se intensifica lucha entre Poderes del Estado

El decreto ejecutivo que da vida a la cuarentena domiciliar obligatoria en El Salvador terminó el sábado su último día de vigencia tras ser declarado inconstitucional por el Supremo, sin que exista un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para ampliarla de cara a la reapertura escalonada de la economía.



Los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron anular el referido decreto porque, según los magistrados, suspende garantías constitucionales y el Ejecutivo no tiene dicha facultad. El pasado 8 de junio, mediante un fallo, la referida sala dio cuatro días más de vigencia a partir del día siguiente de la notificación, por lo que el domingo no tendrá valor. El decreto originalmente vencía el 15 de junio próximo, dado que el Gobierno planea comenzar la reactivación económica el día 16, por lo que se ha reunido con diversos sectores para planificar la desescalada, sin que hasta el momento se conozca el plan definitivo.



Anoche, Bukele anunció que vetará una ley de emergencia aprobada el pasado jueves por el Parlamento, por considerar que privaba al Ejecutivo de herramientas para enfrentarse al coronavirus. "Vamos a vetar el decreto legislativo 661, por inconstitucional, y por negar el principio de separación de poderes, al invadir funciones del Ministerio de Salud", ha adelantado el jefe de Estado salvadoreño en cadena nacional, a propósito del fin de la cuarentena establecida el 21 de marzo.



El mandatario ha afirmado que la Asamblea Legislativa nunca aprobó la cuarentena estricta de 15 días solicitada por la Presidencia para iniciar una reapertura gradual de la economía, y acusó a los poderes fácticos del país de quitarle facultades al Ejecutivo.

Lucha entre Poderes de El Salvador

Las últimas semanas han estado marcadas por la falta de entendimientos entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, que no lograron ni acordar un lugar para reunirse. Finalmente, los diputados aprobaron una normativa que alarga el estado de emergencia para que el Gobierno disponga de fondos y establece fechas para la reactivación económica.



No obstante, se desconoce si el mandatario la firmará para su publicación en el Diario Oficial o si la vetará.



El presidente también ha criticado fuertemente al Congreso, a la Corte Suprema, a la Fiscalía General de la República, a la principal asociación de empresarios, a la academia, a organizaciones sociales.



Desde su cuenta de Twitter también intentó forzar a los magistrados constitucionales a ampliar la vigencia de su decreto de cuarentena mediante un fallo judicial al condicionar la entrada en vigor de una ley que congela los plazos legales por diez días.



"Así que, si a los honorables magistrados de la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional), de verdad les importa la suspensión de plazos judiciales, solo tienen que ampliar la vigencia del Decreto Ejecutivo 29, como ya lo hicieron una vez", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.



El Editorial UCA del 10 de junio invitó a Repensar El Salvador a pesar de las diferencias. "Repensar El Salvador es introducir dinamismos nuevos en nuestra historia. Es pensar entre todos los sectores qué estructuras socioeconómicas son las más necesarias. Pensar en la igualdad en dignidad de todos los salvadoreños y procurar un bien común en el que estén incluidos los que están en situaciones económicas y sociales más vulnerables o débiles. Apropiarse de una conciencia ética que no tenga miedo a la generosidad estructural —no solo personal— de quienes tienen más en favor de quienes tienen menos. La tarea no será fácil, porque requiere consensos y sacrificios. Romper esquemas mentales, alejarnos de dogmatismos, superar el individualismo egoísta y consumista no son retos sencillos. Pero sin atenderlos no será posible entablar un diálogo abierto y llegar a consensos realistas frente a los problemas de El Salvador. Y ahí deben estar todos".