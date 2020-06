Costa Rica: Netflix, Glovo, Didi, Uber, Amazon pagarán 13% de IVA a partir de agosto

Por El Mundo (Costa Rica)



Por servicios digitales transfronterizos se entenderá, todos aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en el país por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional.



Dicha disposición también será aplicada a la adquisición de bienes intangibles que efectúen consumidores finales o contribuyentes del IVA a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica, y que vayan a ser utilizados o consumidos en el país.



El cobro del impuesto se hará directamente por parte del proveedor del servicio o por medio de emisores de tarjetas de débito o crédito.





En cuanto al cobro del impuesto, efectuado por parte de los emisores de tarjetas de débito o crédito, estos se aplicarán sobre las transacciones realizadas por el tarjetahabiente con los proveedores de servicios digitales identificados en la lista comunicada por la Dirección General de Tributación. Según explica el Ministerio de Hacienda, dicho listado estará disponible en la página www.hacienda.go.cr y se actualizará al menos cada seis meses; con el fin de incluir nuevos proveedores o excluir aquellos que se hayan inscrito voluntariamente como contribuyentes.



Además, la resolución establece, las obligaciones tributarias que deben cumplir los proveedores de servicios digitales inscritos ante la Administración Tributaria y los emisores de tarjetas de débito o crédito; al igual de los detalles de los formularios a utilizar para el cálculo y pago del impuesto, así como para el suministro de información de trascendencia tributaria.



La director general de Tributación, Priscilla Zamora Rojas, explicó que «la resolución relativa al cobro y percepción del IVA sobre servicios digitales transfronterizos busca establecer de manera detallada los lineamientos a seguir y los deberes formales y materiales que deben cumplir los proveedores de este tipo de servicios, así como los emisores de tarjetas de débito o de crédito a los que la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado estableció como responsables del cobro de este impuesto».



«En esta resolución se establece una fecha concreta a partir de la cual se aplicará el IVA sobre servicios digitales transfronterizos, lo cual fue establecido siguiendo las recomendaciones de la OCDE para abordar los desafíos que implica gravar la economía digital», agregó Zamora. Aunado a esto, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el primer listado de proveedores de servicios digitales transfronterizos a los que se aplicará el 13% del impuesto del valor agregado a partir del 01 de agosto.





LISTADO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DIGITALES TRANSFRONTERIZOS A LOS QUE SE LES APLICARÁ EL IVA DEL 13% A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO



Hacienda actualizará esta lista cada seis meses.



ADOBE

AIRBNB

AMAZON

AMOMA.COM

AMZN

APPLE

ATLASSIAN

AVANGATE

AVAST

AVG TECHNO

AVIRA.COM

AVIRATO S L

BADOO

BESTBUY

BET365

BLIZZARD ENTERTAINMENT

BLOOMBERG

BLS IMARKETSLIVE

BMI SERVICES

BOOKING

CO.COM ESET

COINBASE

DEEZER

DESPEGAR.COM

DGNET LTD.

DID

DIDI

DIGITALRIVE

DROPBOX

EDESTINOSCOM

EDREAMS

ENCUENTRA24

EPC FORTNITE

ESET

EXPEDIA

FACEBK

FACEBOOK

GLOVO

GO GLOBAL TRAVEL

GODADDY

GOOGLE

GRAMMARLY CO

HBO DIG

HOMEAWAY

HOTELES COM

HOTELES.COM

HOTELS.COM

HOTELSCOM

HOTELSONE

HULI SOFTWARE

HULI CLINIC

HULI EHR

HULI PRACTICE

HULI PREMIUM

IB COM EUR SM PAGO

IC MARKETS

INSTANT GAMING

IQOPTION.COM

ITUNES

KASPERSKY

LIFEMILES

LINKEDIN

MCAFEE

MELIUS

MICROSOFT

MOJANG.COM

NETFLIX

NEW YORK TIMES

NINTENDO

NORTON

OASIS GAMES

OLX

ONEDRIVE

OPEN EDUCATION

OPENEDUCATION

OPENENGLISH

PANDA SECURITY

PAYPAL SALES

PCLOUD

PLAYSTATIONNETWORK

PLN HOTEL-BOOK-ONLINE

PLN PRICELINE HOTELS

PRIME VIDEO

RIOT GAMES

RIOTGAM

RL360

SKOKKA

SKYPE

SPOTIFY

STARS DOUGLAS

STEAMGAMES.COM

TEAMVIEWER

TINDER

TOURWRITER

TRAVELGENIO

TRIPADVISOR LLC

TRVL AGENCY-BEDSONLINE

TWITTER

UBER

UBR PENDING

UPCLOUD

VAYAMA.COM

VIATORTRIPADVISOR

VIBER

WIX.COM

XSOLLA