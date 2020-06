Costa Rica suma 50 casos nuevos de COVID-19

Por Agencia EFE



Las autoridades de Costa Rica registraron este sábado 50 casos nuevos de la COVID-19 y subrayaron la importancia de los centros de aislamiento a los que se trasladan las personas contagiadas que no requieren hospitalización y que no tienen condiciones para pasar la cuarentena en casa.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que los centros de aislamiento sirven para evitar la propagación del virus y para garantizar una vigilancia cercana para las personas cuyas casas no reúnen las condiciones adecuadas para pasar la cuarentena sin contagiar a más gente. Uno de los últimos sitios de aislamiento se ubica en un hotel de la localidad de Pocosol, en la zona norte del país, donde algunos vecinos realizaron una protesta el viernes para expresar su oposición a albergar ese lugar en su comunidad.

"Las comunidades tienen que ayudarnos. Cuando usted tiene personas afectadas y no hay condiciones para un aislamiento, se requiere de un centro de aislamiento que va a permitir que no tengamos una situación más seria de transmisión comunitaria", declaró Salas. El ministro comentó que en la capital San José se han ubicado algunos centros de aislamiento que han permitido contener contagios en comunidades vulnerables.Con los 50 casos detectados este sábado Costa Rica suma un total de 1.662 contagios desde que se diagnosticó el primero el pasado 6 de marzo.Del total de contagiados se mantienen con el virus activo 907 personas; 743 ya se recuperaron y 12 fallecieron.



En la actualidad hay 19 personas hospitalizadas, de las cuales 3 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.Las autoridades han informado que Costa Rica atraviesa la segunda ola pandémica, por lo que han insistido a la población que mantenga las medidas sanitarias, salir lo menos posible de casa y utilizar mascarillas en lugares públicos.Costa Rica, que durante la pandemia no ha establecido una cuarentena generalizada, mantiene activo un plan de reapertura de actividades económicas que está en una segunda fase, pero mantiene restricciones nocturnas y por número de placa para la circulación de vehículos en todo el país.En las comunidades donde se han detectado focos de contagio el Ministerio de Salud ha endurecido las medidas restrictivas al comercio y a la circulación.