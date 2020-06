Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina en 2020

Por estrategiaynegocios.net



La autoridad mundial en cultura laboral anunció hoy por la tarde la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina. En multinacionales, DHL Express, Accor y Dell Technologies lograron los primeros lugares. En la categoría de Gran Empresa, Aseguradora Solidaria de Colombia - entidad Cooperativa obtuvo el primer lugar. Le sigue Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y Banco Galicia de Argentina.



La publicación de la lista se produce en medio de la crisis de COVID-19, que ha alterado la vida cotidiana y las operaciones comerciales en toda la región. La clasificación de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina se basa en datos recopilados antes del nuevo brote de coronavirus. Pero muchas organizaciones en la lista están liderando el camino en medio de la pandemia, demostrando atención para sus colaboradores, sus clientes y sus comunidades durante este momento difícil.



"La pandemia de COVID-19 es un desafío al que se enfrentan las organizaciones en todo el mundo, y se destaca por ser una cultura de alta confianza y de personas primero", dijo Michael C. Bush, CEO global de Great Place to Work. "Honramos a las compañías que obtuvieron lugares en nuestro ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina porque superarán a sus competidores y esperamos que esto inspire a más compañías a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para Todos".



Great Place to Work® determinó la lista al realizar el estudio anual de fuerza laboral más grande de América Latina, que representó a casi 2 millones de colaboradores el año pasado.

Las compañías No. 1 para las diferentes categorías en la lista de este año incluyen: al gigante logístico global: DHL Express como No. 1 en la Categoría Mejor Multinacional, la terminal de envío de Colombia: Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - Contecar S.A. como No. 1 en Los Mejores Lugares para Trabajar® Pequeñas y Medianas Organizaciones , y la firma de servicios financieros de Columbia Aseguradora Solidaria de Colombia – Entidad Cooperativa como No. 1 en Los Mejores Lugares para Trabajar® Grandes Organizaciones.

Revise la lista completa de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina.

Al publicar el ranking de este año, Great Place to Work también anunció a los ganadores de tres premios especiales.

Premio For All Award – Bci Chile

La firma chilena de servicios financieros Bci Chile ganó el "Premio a todos", que reconoce a una compañía por su trabajo para crear una excelente experiencia de colaboradores para todos, sin importar quiénes son o qué hacen para la organización. Bci Chile ha incorporado una filosofía de trato igualitario y justo en todo el lugar de trabajo. Por ejemplo, la compañía utiliza los comentarios de los colaboradores para ayudar a determinar las áreas de enfoque relacionadas con la promoción de la inclusión en el lugar de trabajo.



Más de 6,000 colaboradores respondieron a una Encuesta de Diversidad que condujo directamente al Plan formal de Diversidad e Inclusión de Bci para el año siguiente. Bci también participa en una Iniciativa de paridad de género que busca aumentar la participación laboral femenina, reducir las brechas salariales basadas en el género y eliminar las barreras para el avance femenino en el lugar de trabajo. Tienen un curso de liderazgo femenino y comparten regularmente las historias de mujeres líderes en sus comunicaciones internas.

Better for the World – DHL Express

La compañía naviera internacional DHL Express ganó el premio "Mejor para el mundo", que reconoce a una compañía por su trabajo para construir un mundo mejor, además de construir un mejor negocio. DHL Express demuestra su compromiso de retribuir tanto en el impacto de los programas ambientales, filantrópicos y de responsabilidad corporativa de la compañía, como en las formas en que sus colaboradores están capacitados para apoyar a sus comunidades en toda América Latina.



Una de las iniciativas de la compañía, el Día Mundial del Voluntario, brinda a los colaboradores la oportunidad de retribuir a sus comunidades; los colaboradores en Perú se involucraron plantando 1,650 árboles el año pasado. DHL Express también tiene varios programas que respaldan esfuerzos continuos para ayudar a grupos de personas desatendidas. A través de su seminario "Construyendo mi futuro", la compañía se asocia con SOS Children’s Village para capacitar y guiar a los niños que necesitan enseñarles habilidades para el mercado laboral.

Caring For People – Natura

La firma de productos de cuidado personal con sede en Brasil Natura ganó el premio "Caring For People", que reconoce a una organización por su compromiso con el bienestar de sus colaboradores. Natura cuenta con varios programas para promover el éxito de los colaboradores tanto en el lugar de trabajo como en sus vidas personales. Además del seguro de salud, dental y de vida de cortesía, la compañía lleva a los médicos en el lugar para proporcionar a los colaboradores controles y acceso a otros servicios, como el asesoramiento de nutricionistas. La compañía también busca apoyar la salud emocional de los colaboradores. Por ejemplo, Natura proporciona acceso a asesoramiento profesional para los colaboradores que están pasando por divorcios. Natura también promueve el tiempo de vinculación entre los padres y sus nuevos hijos, independientemente del género. Los nuevos padres pueden tomar hasta 40 días de licencia de paternidad pagada además del tiempo libre mínimo requerido; esta política también se extiende a los padres adoptivos.

Lista de criterios y tendencias regionales

Para ser considerado para la Lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina 2020, las organizaciones deben aparecer en una o más de nuestras listas nacionales en la región, que incluye Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

La investigación global de Great Place to Work® muestra que todas las organizaciones quieren una cultura de alta confianza, pero el camino a seguir para las organizaciones tiene variaciones regionales. En América Latina, los mejores lugares de trabajo se han destacado al crear lugares de trabajo psicológicamente seguros, independientemente de si alguien está en primera línea o sentado en una oficina de la esquina. América Latina ha resistido una gran agitación social, económica y política en los últimos años. Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina se dan cuenta de que en un clima de gran incertidumbre, la comunicación bidireccional con el liderazgo es especialmente importante. Por lo tanto, es un sentido fundamental de afecto entre los colegas y la capacidad de los colaboradores de trabajar plenamente. Cuando las organizaciones hacen todo lo posible para crear lugares de trabajo lo más seguros posible en medio de la agitación, los colaboradores devuelven la atención dando lo mejor que pueden.

Crear seguridad es particularmente importante ahora, ya que los colaboradores y las organizaciones luchan con los desafíos económicos y de salud creados por COVID-19.

Sobre los mejores lugares de trabajo en América Latina

Great Place to Work® identifica las principales organizaciones que crean excelentes lugares de trabajo en América Latina mediante la publicación de la lista anual de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina. La lista reconoce compañías en tres categorías de tamaño: pequeña y mediana (20 - 499 colaboradores); Grande (más de 500 colaboradores); y multinacional. Para ser considerados para su inclusión, las organizaciones deben aparecer en una o más de nuestras listas nacionales en la región, que incluye Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Las organizaciones multinacionales deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) Tener al menos 1,000 colaboradores en todo el mundo, con al menos el 40% (o 5,000) de esos colaboradores basados ​​fuera del país sede y 2) Aparecer en al menos tres listas nacionales de Los Mejores Lugares para Trabajar®. Las multinacionales también reciben crédito adicional por sus esfuerzos para crear con éxito una excelente cultura laboral en múltiples países de la región. Los datos utilizados en el cálculo de la lista regional provienen de listas nacionales publicadas en 2019 y principios de 2020.



Sobre Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad global en cultura laboral. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de colaboradores en todo el mundo y han utilizado esos conocimientos profundos para definir lo que hace un gran lugar de trabajo: la confianza. Great Place to Work® ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los colaboradores. Sus incomparables datos de referencia se utilizan para reconocer a las organizaciones Great Place to Work-Certified ™ y Best Workplaces ™ en los EE. UU. Y en más de 60 países, incluidas las 100 mejores compañías para trabajar® y la lista Best World's Best publicada anualmente en Fortune. Todo lo que hacen es impulsado por la misión de construir un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para Todos ™.