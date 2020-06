Sony, Google y Airbnb postergan eventos por protestas sociales en EE.UU.

Por Bloomberg



Sony Corp. dijo que postergará una conferencia de prensa virtual sobre la próxima consola de juegos PlayStation 5, uno de los eventos corporativos de más alto perfil que se suspenderá en deferencia a las protestas contra la brutalidad policial en Estados Unidos.



Electronic Arts Inc. también canceló un evento para presentar el juego Madden NFL 21 que estaba programado para el lunes. Airbnb Inc. dijo que su director ejecutivo, Brian Chesky, no entregará un mensaje de video planificado para discutir la visión de la startup de alquiler de viviendas para viajar. Y Google de Alphabet Inc. pospuso la presentación de su sistema operativo móvil Android 11, previamente planificado para el 3 de junio.



Las manifestaciones contra el asesinato de un hombre negro desarmado, George Floyd, a manos de un oficial de policía blanco en Minesota la semana pasada se han vuelto violentas en ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles. Las autoridades han establecido toques de queda en las principales ciudades para disuadir las protestas nocturnas y los saqueos. La situación ha reabierto las heridas raciales y ha dado un tono sombrío al país.

Un protestante francés sostiene un rótulo que dice "Las Vidas Negras Importan" afuera de los Tribunales de París, en Francia. (Foto STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)



Sobre el evento PS5, que había sido programado para el 4 de junio, Sony dijo: “Nosotros no sentimos que ahora sea un momento de celebración, y por ahora, queremos dar un paso atrás y permitir que se escuchen voces más importantes”.



Electronic Arts emitió una declaración con un fondo negro que decía: “Estamos con nuestra comunidad afroamericana/negra de amigos, colegas y socios”. La compañía agregó: “Encontraremos otro momento para hablar de fútbol contigo, porque esto es más importante que un juego, más importante que el deporte y nos necesita a todos para unirnos y comprometernos a cambiar”.