Corredores aéreos entre países, 'primeros pasos' para reactivar el turismo

Por AFP



Los corredores aéreos entre países con bajo riesgo de contagio pueden ser los "primeros pasos" para permitir la reactivación del turismo mundial, estimó este miércoles la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Estos corredores son "primeros pasos para establecer unas primeras comunicaciones, (...) esos corredores van a crecer", estimó el secretario general de esta agencia de la ONU, Zurab Pololikashvili, en una teleconferencia con corresponsales extranjeros.



En España, el archipiélago de Baleares ha pedido por ejemplo utilizar estos corredores para permitir a los turistas alemanes, que van en gran número a pasar allí sus vacaciones, regresar lo antes posible.



Por otro lado, la OMT pidió este miércoles una mejor coordinación en la reapertura de fronteras cerradas a raíz del coronavirus, en particular en Europa, donde además recomendó abrir las fronteras exteriores al espacio Schengen.



"Es una pena que durante los dos primeros meses [del confinamiento] cada país siguiera sus reglas" y hubiera cierto "caos", lamentó Pololikashvili.



"Nuestra recomendación siempre era abrir toda Europa y no tener este tipo de restricciones" para países como Suecia, que no confinó a su población, precisó el responsable un día antes de una reunión del gabinete de crisis de la OMT.



Esta reunión tiene como objetivo ofrecer recomendaciones a los Estados para permitir el regreso de los flujos turísticos internacionales, frenados en seco por la pandemia del nuevo coronavirus.



El número de turistas en el mundo podría retroceder entre 60% y 80% en 2020 por los efectos de la pandemia, según las últimas previsiones de la OMT publicadas a principios de mayo.



Pololikashvili llamó a "pensar en otros países fuera de la Unión Europea" para la reapertura de fronteras, por ejemplo Turquía.



Ante el virus, "no hay ninguna manera de tener 100% de seguridad", admitió, aunque dijo que ciertas medidas pueden permitir reducir al máximo los riesgos de contagio para los turistas.



Entre ellos, un "pasaporte sanitario" que permita a los países intercambiar información, tests rápidos de covid-19 y de pruebas de temperatura de las personas.



La OMT trabaja en dos proyectos piloto para reabrir ciertos centros de conexiones aéreas cruciales para el turismo mundial, como Estambul, Dubái y Doha, señaló.



En cuanto al apoyo económico al sector turístico y aéreo, "nuestra recomendación es apoyar en liquidez y apoyar cualquier empresa" independientemente de su tamaño, sin hacer distinción entre compañías aéreas tradicionales y de bajo coste, agregó.