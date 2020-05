Empresarios de Centroamérica urgen resolver crisis en fronteras Nicaragua - Costa Rica

Por Prensa Libre



Hoy, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) hice un llamado a apostarle a un abordaje intersectorial y en la creación de soluciones conjuntas entre todos los países miembros, que permitan asegurar el flujo comercial en Centroamérica.



Se trata de una solicitud del sector privado regional en relación con la importancia que los presidentes de la región intervengan para establecer un protocolo regional para el sector transporte dentro de la emergencia del covid-19, señalan por su parte representantes de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

El pasado 18 de mayo de 2020, inició una normativa para restringir el ingreso de transportistas extranjeros en Costa Rica que realizan operaciones de carga, descarga y transito internacional; así como al cierre de las operaciones aduaneras en la frontera Nicaragua – Costa Rica, lo que ha impactado a que tanto los vehículos de carga como los transportistas de la región se encuentren varados en los puestos fronterizos.

Piden normativa urgente



El Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, subrayó: “En el SICA, intersectorialmente, se trabaja en soluciones para retomar la fluidez del comercio que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia: Protocolo de Bioseguridad, negociaciones entre países miembros y sector privado para alternativas, así como la prueba piloto Costa Rica – Panamá” indicó. Ante este escenario, la Secretaría General indicó la necesidad de apostar por la facilitación de los trámites aduaneros y migratorios para los transportistas, para que concluyan el proceso de entrega de mercancías en los países y evitar el desabastecimiento, principalmente en la situación que vive la región a causa de la Pandemia por COVID-19.



La idea es garantizar los mejores procedimientos y mecanismos que garanticen la integridad sanitaria, el abastecimiento de alimentos, y otros suministros a la región, pero “lamentablemente no se han alcanzado acuerdos”. Las dificultades de la paralización comercio se centran en estos momentos en las fronteras Nicaragua-Costa Rica y Costa Rica-Panamá.



“En estas áreas desde hace ocho días, se cuenta con más de 900 conductores varados en espera de poder cruzar los puestos fronterizos, los cuales en su mayoría no cuentan con las condiciones necesarias que les permita mantener las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar contagios del covid-19”, explicó el comunicado del Comité Consultivo de la Integración Económica (Ccie) que agrupa a 22 federaciones de empresarios de la región.



SICA presentó un estudio de “Estimación del impacto económico del COVID- 19 en Centroamérica y República Dominicana” en el que indican que se proyecta que la economía centroamericana mostrará un decrecimiento del PIB en el orden del 2.9%, con una variación en los precios al consumidor alrededor del 1.1% para el 2020. Para el 2021, se proyecta una leve contracción en el PIB de 0.1% y una tasa de inflación de 2.3%. La simulación de este mismo escenario para Centroamérica y República Dominicana indica que la variación del PIB en el 2020 sería del -1.8% y de un 1.2% en 2021.



Los empresarios alertan que en las mercancías que trasladan y que están en esos puestos fronterizos hay cargas de alimentos, productos perecederos, insumos médicos y de higiene que son necesarios para enfrentar a la pandemia y que no han logrado llegar a su destino final, que pueden deteriorarse y en el peor de los casos provocar desabastecimiento, recalca el comunicado. Ante este panorama, los empresarios regionales solicitaron a la SICA intervenir para solicitar una reunión de los presidentes para tomar decisiones y acciones al respecto.



“Esta situación está impactando la integración regional, la competitividad de los países y poniendo en riesgo la salud de las personas que se encuentran en esas áreas”, resalta el comunicado.

Un Protocolo de Bioseguridad para el transporte de carga

Con el propósito de solventar el problema de tránsito de mercancías y mantener el comercio en Centroamérica ante la pandemia del COVID-19, los países centroamericanos con el apoyo de las instituciones regionales trabajan en la elaboración de un Protocolo de bioseguridad aplicable al sector transporte centroamericano que permita la fluidez del comercio y el abastecimiento de los países.



El grupo intersectorial está conformado por los Ministros de economía, comercio, salud, autoridades migratorias, aduaneras de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como la Secretaría General del SICA (SG-SICA), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA).



El Protocolo de bioseguridad de transporte de carga se presentará en la reunión intersectorial entre el COMIECO y el COMISCA el día lunes 25 de mayo para su discusión y aprobación con el objetivo de solventar el problema de transporte de carga en la región y garantizar la fluidez del comercio en Centroamérica.



Plan de Contingencia del SICA:



El pasado 26 de marzo los países centroamericanos pusieron en marcha el Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus, instruido por los Jefes de Estado y Gobierno del SICA en la reunión virtual del 12 marzo, cuyo Eje 2 está focalizado en asegurar el fortalecimiento del Comercio y Finanzas.



Lo que se busca son soluciones regionales intersectoriales, con todos los involucrados, en respuesta a las necesidades de la población, en conformidad con los acuerdos y compromisos con el proceso de la integración regional, a través del establecimiento de una hoja de ruta conjunta.