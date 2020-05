Coronavirus: Empresarios de Centroamérica urgen a presidentes resolver crisis en fronteras

Por Prensa Libre



“Se solicita a SICA su apoyo para la intervención urgente de presidentes y Jefes de Estado para resolver problemas regionales. Solo a través de acuerdos regionales y de un análisis transversal, se logrará garantizar la salud y abastecimiento de productos y alimentos”, señala un comunicado que emitió este viernes 22 de mayo el Comité Consultivo de la Integración Económica (Ccie) que agrupa a 22 federaciones de empresarios de la región.



Se trata de una solicitud del sector privado regional en relación con la importancia que los presidentes de la región intervengan para establecer un protocolo regional para el sector transporte dentro de la emergencia del covid-19, señalan por su parte representantes de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

Visite el Especial E&N: Centroamérica frente al Covid-19



Piden normativa urgente

En el comunicado de Ccie indica que se ha sugerido a las autoridades migratorias, salud, aduanas y comercio la emisión de una normativa regional para la recreación de un protocolo para el sector de transporte terrestre.



La idea es garantizar los mejores procedimientos y mecanismos que garanticen la integridad sanitaria, el abastecimiento de alimentos, y otros suministros a la región, pero “lamentablemente no se han alcanzado acuerdos”, declara el boletín.



Las dificultades de la paralización comercio se centran en estos momentos en las fronteras Nicaragua-Costa Rica y Costa Rica-Panamá.



“En estas áreas desde hace ocho días, se cuenta con más de 900 conductores varados en espera de poder cruzar los puestos fronterizos, los cuales en su mayoría no cuentan con las condiciones necesarias que les permita mantener las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar contagios del covid-19”, agrega el comunicado de la Ccei.



Además, alertan que en las mercancías que trasladan y que están en esos puestos fronterizos hay cargas de alimentos, productos perecederos, insumos médicos y de higiene que son necesarios para enfrentar a la pandemia y que no han logrado llegar a su destino final, que pueden deteriorarse y en el peor de los casos provocar desabastecimiento, recalca el comunicado. Ante este panorama, los empresarios regionales solicitaron a la SICA intervenir para solicitar una reunión de los presidentes para tomar decisiones y acciones al respecto.



“Esta situación está impactando la integración regional, la competitividad de los países y poniendo en riesgo la salud de las personas que se encuentran en esas áreas”, resalta el comunicado.



Balanza comercial

Las exportaciones de Guatemala en el primer trimestre del año crecieron 7.8% a Centroamérica por un monto de US$857 millones lo que significó US$62 millones más que en el mismo período del año pasado que fue de US$795 millones.



El Salvador: US$340 millones

Honduras: US$246 millones

Nicaragua: US$148 millones

Costa Rica: US$111 millones

Panamá: US$59 millones



Mientras que las importaciones fueron de US$580 millones.



El Salvador: US$248 millones

Costa Rica: US$167 millones

Honduras: US$125 millones

Nicaragua: US$39 millones

Panamá: US$185 millones