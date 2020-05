EE.UU. 'asfixia' aún más a Huawei con nuevas medidas enérgicas contra el suministro de chips

Por Bloomberg



El Departamento de Comercio explicó que estaba endureciendo las reglas “para apuntar de manera restringida y estratégica a la adquisición de semiconductores de Huawei que sean producto directo de ciertos software y tecnología de Estados Unidos”.



El año pasado, argumentando preocupaciones de seguridad nacional, EU puso a Huawei en una 'lista de entidades', lo que exige a las empresas estadounidenses que obtengan una licencia especial para vender productos a la empresa china. La medida ha impedido en gran medida a Huawei obtener algunos de los chips de computadora que necesita para que los equipos se integren a las nuevas redes inalámbricas de alta velocidad.

“Sin embargo, Huawei continuó utilizando softwares y tecnología de EEUU para diseñar semiconductores, lo que socava los propósitos de seguridad nacional y la política exterior de la lista de entidades, al encargar su producción a fábricas de semiconductores en el extranjero que utilizan equipos estadounidenses”, remarcó este viernes Wilbur Ross, secretario de Comercio, en un comunicado.



Un representante de Huawei dijo que la compañía no haría comentarios de forma inmediata.



Las nuevas restricciones limitan a toda la industria de fabricación de chips por contrato, porque todas usan equipos de los proveedores estadounidenses Applied Materials, Lam Research y KLA en plantas de fabricación de láminas de semiconductores.



La medida intensifica una campaña en curso de la Casa Blanca para contener a los gigantes tecnológicos chinos vistos como una amenaza para la seguridad nacional, particularmente Huawei, la compañía en el corazón de un despliegue global de redes de quinta generación y el esfuerzo del programa 'Hecho en China 2025' de Beijing para liderar el desarrollo de tecnologías futuras.



Más restricciones estadounidenses podrían infligir más daños a Huawei. La compañía con sede en Shenzhen informó en abril que prácticamente no registró crecimiento en el primer trimestre, después de que la pandemia del COVID-19 eliminó la demanda de los dispositivos que generan sus ingresos.



La unidad de diseño de chips de Huawei, HiSilicon, es capaz de confeccionar semiconductores de vanguardia que hacen funcionar sus dispositivos móviles y estaciones base, una parte clave de la infraestructura 5G, pero depende de TSMC para la producción. Huawei puede obtener algunos de sus pedidos de chips de gama baja de la fábrica local Semiconductor Manufacturing International, pero no tiene ningún recurso para obtener los procesadores avanzados, para los que TSMC era el único fabricante.



Los funcionarios estadounidenses han tomado medidas para prohibir el equipo de red de Huawei argumentando que son una amenaza para la seguridad nacional, una afirmación que la compañía ha negado constantemente.



Todos los fabricantes de chips del mundo, incluidos TSMC y el propio SMIC de China, necesitan equipos de empresas con sede en EEUU para fabricar chips para todo, desde teléfonos inteligentes hasta supercomputadoras, pero la última medida afecta a TSMC de manera desproporcionada, porque cuenta con Huawei para aproximadamente 10 por ciento de sus ingresos, según las estimaciones de la cadena de suministro de Bloomberg.



“Estamos siguiendo de cerca el cambio de las reglas de exportación de EE.UU.”, enfatizó TSMC en un comunicado. “La cadena de suministro de la industria de semiconductores es extremadamente compleja y cuenta con un amplio grupo de proveedores internacionales. Como parte del ecosistema global de semiconductores, TSMC mantiene colaboraciones a largo plazo con socios de equipos de todo el mundo, incluidos aquellos ubicados en EEUU", agregó.



A fines de marzo, el presidente rotativo de Huawei, Eric Xu, advirtió que China tomaría represalias en caso de que EU restringiera las ventas de TSMC a su empresa.



“No creo que el Gobierno chino solo observe y permita que Huawei sea masacrado en una tabla de cortar. Creo que el Gobierno también aplicará algunas tácticas defensivas”, puntualizó.