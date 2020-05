Estas son las multinacionales ganadoras y perdedoras frente al coronavirus

Por AFP



El estudio se basa en los resultados económicos del primer trimestre de más de 150 empresas con un volumen de negocios superior a los tres mil millones de euros.



LOS GANADORES



Las multinacionales de internet (el "WebSoft") ocupan el primer renglón entre los grandes vencedores. Las ventas en el sector, entre ellas Amazon -que representa más de un tercio-, aumentaron en 17,4% y el beneficio neto en 14,9%.



"Es un sector que siempre ha crecido rápido y sigue manteniendo esa velocidad", subraya el centro de estudios de Mediobanca.

Durante la epidemia, gracias al impulso de los servicios con la nube (+ 27,4%), necesaria para el teletrabajo, registró nuevas suscripciones (+ 26,5%) y más comercio on line (+22,8%). En la lista de perdedores figura las ventas de viajes on line.



La mayoría de las empresas del sector han confirmado o incrementado el pago de dividendos a sus accionistas, con un aumento promedio del 11%.



EL SECTOR DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN



La pandemia, recuerda el estudio, ha generado un "crecimiento sin precedentes" para el sector de la gran distribución debido a la mayor demanda y al cambio de conducta de los compradores.



La venta de alimentos, productos de higiene y para la salud aumentó notablemente, mientras que la venta de productos considerados menos esenciales, como la ropa, cayó considerablemente.



En promedio, la facturación para ese sector (Carrefour, Woolworths, etc.) creció de un 9,1%, con un aumento del 40% del comercio on line de productos alimenticios en Europa, con un beneficio neto del 34,8%.

Los expertos estiman que ese crecimiento se desacelerá en el segundo trimestre, debido a que los consumidores hicieron acopio de productos cuando estalló la pandemia y en los días previos al confinamiento.



EL SECTOR FARMACÉUTICO Y ELECTRÓNICO



El sector farmacéutico registró un fuerte impulso por la venta de antivirales y medicamentos para el sistema respiratorio, lo que compensó la caída de la demanda de otros medicamentos debido al menor número de cirugías y consultas médicas fuera del covid-19.



El volumen de negocios para las multinacionales (Bayer, Roche ...) aumentó de un 6,1%, mientras que el beneficio neto creció de un 20,5%.



La perspectiva es "positiva" para el sector, aunque las existencias adquiridas por precaución podrían frenar el crecimiento.



Otro ganador es el sector de la electrónica (+4,5%), impulsado por un aumento del 20% de las ventas de semiconductores y microprocesadores. El pago por medios electrónicos (Visa, Mastercard, etc.) creció en un 4,7%, pese al menor número de transferencias de dinero y de viajes. Sin embargo, el beneficio neto del sector cayó 17%.



Los grandes perdedores son el sector petrolero y el de energía (BP, PetroChina ...) cuyo volumen de negocios bajó de un 15,9% y sufrió pérdidas netas, debido al colapso de los precios del petróleo.



Las multinacionales, que decidieron reducir sus inversiones en un promedio del 25% debido a la crisis, calculan que será un año muy difícil, con una caída de las ventas de cerca el 30-40%, según Mediobanca.



Otro perdedor es el sector de la moda. Pese a que "la moda ha sido tradicionalmente un sector sólido", con la pandemia fue clasificado como no esencial y las tiendas tuvieron que cerrar, lo que generó una fuerte caída del 14,1% del volumen de negocios.



Ello a pesar del aumento de las ventas on line (+ 25%). El beneficio de varias marcas -LVMH, EssilorLuxottica, Adidas, etc.- cayó en promedio 92%.



Entre las categorías más afectadas figura también el de la joyería, mientras que el de las gafas logró resistir.



La epidemia paralizó al sector de transportes. La industria automotriz (Ford, Volkswagen, etc.) registró una caída de las ventas de un 9.1% y de las ganancias netas de un 92.4%.



Para los fabricantes de aviones, la epidemia es sinónimo de pérdidas netas así como de ingresos por un 22.1%. La mayoría de las empresas han cancelado o reducido los dividendos, recortado inversiones y gastos en investigación y desarrollo.



El volumen de negocios para las telecomunicaciones (China Mobile, Verizon, etc.) cayó un 2,6% y el beneficio neto se desplomó en un 20,4%, sobre todo por el tipo de cambio negativo.



"El aumento del tráfico de comunicaciones no implicó un aumento del volumen de negocios debido a la oferta de paquetes con tarifas fijas", advierte el estudio.