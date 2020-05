Honduras, el país con más casos de covid-19 del Triángulo Norte de Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net

El Triángulo Norte de Centroamérica sigue aumentando aceleradamente sus casos positivos del nuevo coronavirus.

Los tres países están haciendo esfuerzos para aplanar la curva y controlar los contagios masivos.

3.455 casos positivos de covid-19 se registran entre los tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras, siendo este último el más golpeado por la pandemia.

Del total de casos, el territorio hondureño reporta 1.771 contagios. La cifra de fallecidos, hasta la noche del 8 de mayo era 107.

Si los ciudadanos de Tegucigalpa no cumplen con las medidas de bioseguridad, como uso de mascarillas, aislamiento, distanciamiento, el Distrito Central podría superar al departamento de Cortés en el número de casos de Covid-19, advirtió Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central.

“Los casos se han incrementado en un 60%. La gente no utiliza mascarillas, no respeta el aislamiento y se comporta como si no ocurriera nada. Un grupo de personas se dio cita para jugar fútbol en la colonia El Pedregal y se cometen actos irresponsables que no puede ser”, lamentó Bock.

Según el médico, al 15 de mayo habrá un acumulado de unos 400 casos nuevos en la capital.

Guatemala llega a los 900 casos

El 8 de mayo, Guatemala registró 68 casos nuevos de coronavirus, lo que eleva la cifra oficial a 900.

En la misma fecha un paciente, hombre de 38 años, falleció para un total de 24 personas fallecidas por covid-19.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo en un mensaje a la nación que se espera en los próximos días la etapa crítica de la enfermedad, por lo que insistió en que la población no salga de casa de no ser necesario, en especial los adultos mayores.

El Salvador suma 784 casos

Con 42 nuevos casos registrados al 8 de mayo, El Salvador suma 784 casos positivos de covid-19. La mayoría de los casos se concentran en el departamento de San Salvador, capital del país.

En el consolidado de covid19.gob.sv se reportó durante ese día la muerte de una persona, con este reporte se elevó la cifra de fatalidades a 16.

En la región centroamericana el país que más casos registra es Panamá con 8.070 casos, mientras que Costa Rica, que estaría aplanando la curva, reporta 773 hasta el 8 de mayo.

Belice y Nicaragua son los que menos positivos reportan, 18 y 16 respectivamente.

Con información de La Prensa de Honduras, Prensa Libre y Diario El Mundo