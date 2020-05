Honduras: Registran casos de COVID-19 y dengue en un mismo paciente

Por La Prensa de Honduras

El jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, informó este jueves que en Tegucigalpa, capital de Honduras, se han registrado varios casos de pacientes enfermos de COVID-19 y dengue al mismo tiempo.

El galeno no precisó el número exacto de pacientes sufriendo esta combinación, pero advirtió que la incidencia de coronavirus en la capital del país se ha incrementado en un 60%, comentó en HRN.

Explicó que la temporada lluviosa provocará el aumento de casos de dengue y por ende es necesario incrementar las medidas de prevención.

"A partir del 15 de mayo, fecha en la que está programado el inicio de la temporada lluviosa, en la capital se registrarán cerca de 400 casos nuevos de coronavirus", agregó Bock.

Enfatizó que los capitalinos no están siguiendo las medidas de bioseguridad y que la capital podría llegar a superar al departamento de Cortés en la incidencia de casos por COVID-19.

“La gente no utiliza mascarillas, no respeta el aislamiento y se comporta como si no ocurriera nada. No podemos meter a todas las personas que presentan síntomas en un albergue porque los resultados de las pruebas salen entre cinco a siete días, por lo que cada centro de salud está pendiente de las visitas presenciales todos los días a los casos que salen positivos”, concluyó el médico.

Honduras registró este día 224 nuevos casos por coronavirus, el número más alto hasta la fecha, sumando en total 1.685 casos y 105 muertos.