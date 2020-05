Trump cree que EEUU tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de 'fin de año'

Por AFP



“Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año”, dijo Trump en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington. “Los médicos van a decir: no deberías decir eso. Digo lo que pienso”, agregó.

El mandatario también dijo que instaría a la reapertura de las escuelas y universidades en septiembre. “Quiero que regresen”, aseveró.



La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla. Trump insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos. “Si es otro país, me quitaré el sombrero (…) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione”, añadió.



Preguntado sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contra reloj, dijo que “son voluntarios. Saben en qué se están metiendo”.



El presidente reconoció que se estaba adelantando al parecer de sus propios asesores. “Los médicos dirían ‘bueno, no deberías decir eso’. Diré lo que pienso ”, afirmó.

Trump entra en modo campaña con optimismo sobre el coronavirus

Actualmente se están desarrollando cien proyectos de vacunas contra la covid-19 en todo el mundo, diez de ellos ya están haciendo ensayos clínicos.



Trump insistió en su deseo de permitir que las actividades del país se reanuden de manera prudente pero "lo más rápido posible" y se mostró optimista sobre las perspectivas económicas de cara al año que viene.