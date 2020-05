Triángulo Norte de Centroamérica sigue recibiendo migrantes deportados

Por El Heraldo (Honduras)



Honduras, Guatemala y El Salvador están paralizados, pero siguen recibiendo migrantes desde México y Estados Unidos, aún cuando las fronteras fueron cerradas como medida de prevención ante la pandemia.

Lea más: EEUU registra más de 65.000 muertos



"La excusa es que como hay una crisis se trabajan sobre excepciones. El protocolo existe, pero en tiempo de crisis se obvia”, explicó Ricardo Puerta, investigador y experto en temas migratorios.



Honduras decidió cerrar sus fronteras el 16 de marzo, cinco días después de registrar el primer caso positivo de Covid-19. Las instrucciones del gobierno eran no permitir el ingreso ni la salida de ninguna persona, menos si presentaba síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esta medida no aplicó para los migrantes, pues en todo marzo (incluyendo los días de cuarentena) las autoridades reportaron que 3,184 personas habían sido devueltas a la tierra que las vio nacer.



Pero eso no es todo, pues hasta el 19 de abril -cuando los expertos dijeron que Honduras iniciaba la etapa más fuerte del Covid-19 (la curva epidemiológica ascendente)- las autoridades reportaron a 1.808 nuevos retornados.



“Lo que está escrito es que los hondureños deben ser deportados a Guatemala, no a Honduras. Cuando se firmó el acuerdo binacional de asilo, el 25 de septiembre, y el 27 tres acuerdos… el principio fundamental de tercer país seguro es que la persona que va a ser deportada a tercer país seguro, que no es su país de origen, no puede ser devuelto a su país de origen”, recordó Puerta.



Según el experto en migración, las naciones no pueden evitar que los migrantes sean retornados pese a que existe una pandemia, pero las deportaciones tienen que estar bajo los acuerdos firmados a finales de 2019.



En este caso, el acuerdo de tercer país seguro señala que los hondureños que soliciten asilo en Estados Unidos serán devueltos a Guatemala mientras su proceso migratorio es solucionado en una corte. Lo mismo ocurre para los salvadoreños, sin embargo, también están siendo devueltos a su país.



Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que en tres meses y 20 días El Salvador recibió a 6.762 migrantes, es decir casi tres veces menos que Honduras.



Al igual que la nación cinco estrellas, El Salvador aceptó el retorno de los desplazados en medio de la pandemia, pese a que fue uno de los primeros países de la región en cerrar las fronteras y tomar rigurosas medidas para evitar el contagio por Covid-19.



El 22 de marzo, el gobierno anunció el confinamiento, pero dos semanas después los vuelos o autobuses con migrantes seguían llegando a esa nación y puestos en cuarentena.



En ese mismo mes, el gobierno anunció que suspendería la recepción dedeportados durante el estado de emergencia, pero varios medios denunciaron que al menos 800 migrantes habían sido retornados hasta el 8 de abril.



Lo mismo ocurrió con Guatemala, que orillada por la cantidad de migrantes contagiados por coronavirus, canceló el 17 de abril los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) con migrantes deportados.



Pero días después los reanudó nuevamente. En los primeros 19 días de ese mes 1,407 personas fueron deportadas, el número más bajo en todo el año. Pero si tomamos en cuenta los retornados desde enero, el número sube a 22.441, principalmente desde Estados Unidos y su vecino de límites fronterizos, México.



Desde febrero, Guatemala parecía liderar en cuanto a migrantes retornados, pero los análisis realizados por EL HERALDO muestran que en abril es Honduras el país que ha recibido más migrantes.

Infectados por Covid-19



Aunque las cifras de las autoridades no muestran todos los datos de abril, parece indicar que en comparación a enero, febrero y marzo, este mes registrará el menor número de deportados en Honduras, Guatemala y El Salvador.



Aunque parece alentador, no lo es para miles de migrantes del Triángulo Norte que están varados en México o incluso en la frontera con Estados Unidos, exponiéndose a la pandemia que azota al mundo entero.



El virus provocó que el Instituto Nacional de México ordenara la salida de los migrantes hondureños alojados en estaciones migratorias, con una medida de prevención, más no de humanismo.



"Con base en las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos (...) se implementó la salida de algunas personas migrantes (...) a quienes por distintas razones no se había resuelto su situación jurídica", menciona el comunicado. México dio a conocer la medida siete días después de que confirmó que 16 migrantes, entre ellos seis hondureños, dieron positivo con Covid-19.



Los hondureños y el resto de infectados fueron aislados, pero se desconoce más detalles.



Ese no es el único problema, pues en los últimos días Guatemala reportó que 44 retornados desde Estados Unidos también regresaron contagiados por el virus. Ante esta situación, ICE respondió que “la salud y el bienestar de los detenidos bajo custodia del ICE es de máxima prioridad para la agencia”.



El Salvador, que ya suma 446 casos positivos y diez muertes, no registra casos de migrantes retornados con el virus.



Lo mismo ocurre con Honduras, que hasta el viernes sumaba 899 casos de la enfermedad y 75 muertes. Honduras, que tiene dos veces menos población que Guatemala, registra casi 50% más de casos pues en la nación vecina tienen 644 contagiados y 16 muertos.

Bajan deportaciones



Aunque el 2020 inició con una caravana migrante, Honduras registra casi dos veces menos deportados que los primero tres meses y 19 días de 2019.



EL HERALDO analizó los datos del portal Conmigho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y encontró que existe una reducción del 39.6% en las deportaciones en comparación al mismo período del año anterior.



Pero si hacemos la comparación desde 2015, el país solo muestra una baja en algunos años en las deportaciones desde febrero hasta mediados de abril. Los datos pueden cambiar, ya que Cancillería aún no actualiza las cifras de los últimos días de abril. En cambio, solo enero de 2020 muestra casi dos veces más deportados que el mismo mes de los últimos cinco años.



Según las autoridades, esto se debe a que una caravana migrante salió en ese mes rumbo a los Estados Unidos, pero la mayoría fue retornada días después.



Desde 2018, las caravanas migrantes se han hecho comunes en la nación cinco estrellas, donde los migrantes huyen de la pobreza, violencia y falta de oportunidades.