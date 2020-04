Apple alista sus nuevos iPhone y este es un adelanto de lo que viene

Por Bloomberg



Apple está preparando un nuevo diseño para los iPhones de alta gama, e incluirá elementos tomados de los iPads más recientes, como parte de una importante actualización de otoño que incluirá la tecnología 5G en hasta cuatro nuevos modelos de teléfonos y la introducción en el mercado de dos nuevos accesorios importantes, según personas familiarizadas con los planes.

A los sucesores de este año del iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max se sumarán dos modelos de gama baja.



Al menos los dos dispositivos de alta gama tendrán bordes planos de acero inoxidable en lugar del diseño curvo actual, así como esquinas más redondeadas, como el iPad Pro presentado en 2018.

Con similitudes al diseño del iPhone 5, los nuevos teléfonos tendrán pantallas planas en lugar de los bordes curvos en los modelos actuales, dijeron las personas que pidieron que no se relevara su identidad porque los planes no son públicos.



Apple también ha estado desarrollando una versión más pequeña y más barata de su dispositivo HomePod, que podría lanzarse este año, y las llamadas Apple Tags que permitirán a los usuarios localizar objetos como llaves y billeteras, según fuentes que han visto prototipos del mismo.



Debido a las interrupciones causadas por la pandemia de coronavirus, al menos parte de los nuevos iPhones podrían introducirse varias semanas más tarde de lo habitual, aunque todavía dentro del margen de otoño, precisaron personas familiarizadas con los planes de lanzamiento.



Apple no ha informado a los proveedores de demoras significativas, indicaron otros entrevistados, y se espera que sus ingenieros viajen a China y finalicen los diseños de productos en mayo. Una portavoz de la firma rehusó hacer comentarios.



Los próximos modelos de iPhone Pro incluirán tres cámaras en la parte posterior, mientras que los teléfonos de gama baja continuarán teniendo dos cámaras, como los de la línea actual. Apple agregará el sistema 3-D LIDAR que debutó con el iPad Pro en marzo para sus dispositivos de primer nivel, preparando el terreno para avances en aplicaciones de realidad aumentada.



Está previsto que todos los teléfonos incluyan una actualización significativa de los procesadores con énfasis en acelerar la inteligencia artificial y las funciones de realidad aumentada, expusieron personas familiarizadas con los dispositivos.



Desde 2012, Apple ha introducido nuevos iPhones importantes en el mes de septiembre, a excepción del lanzamiento del iPhone X en 2017, que llegó en noviembre debido a limitaciones de la oferta.