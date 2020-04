Panamá: Empresas suspenden temporalmente casi 29.000 contratos laborales

Por La Prensa (Panamá)



El estado de emergencia en el que se encuentra el país ha provocado la suspensión temporal de 28.946 contratos laborales, de acuerdo con información del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).



La medida fue aplicada por 1.429 empresas del sector privado, que han visto paralizados sus ingresos en medio de la crisis y el cierre comercial de casi todo el país, a causa del Covid-19.



El Decreto Ejecutivo N°.81, promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de marzo de 2020, establece las bases para suspender temporalmente los efectos de los contratos de trabajo en las empresas afectadas. De allí que las compañías han empezado este proceso.



Un punto a resaltar es que las empresas que solicitan la suspensión temporal de los contratos laborales anticipan dificultades, pero confían en el restablecimiento de condiciones favorables de negocio en un futuro, dijo René Quevedo, especialista en el mercado laboral. Sin embargo, advierte que, de prolongarse la fase crítica en la que se encuentra el país, algunas empresas no superarían la crisis.



Para el Mitradel, “la suspensión de los efectos del contrato es una forma de proteger los puestos de trabajo hasta que se levante el estado de emergencia. Por este tiempo seguirá corriendo la estabilidad laboral y la prima de antigüedad”.



Con la suspensión de los contratos de trabajo, los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario.



Los contratos suspendidos deben activarse con las mismas condiciones, a partir del siguiente día del levantamiento del estado de emergencia.