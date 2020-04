¿Cómo cambiará el empleo en la era post coronavirus?

Por estrategiaynegocios.net

¿Cómo concluirá la emergencia de salud a nivel global por el coronavirus COVID-19? La pandemia no sólo impone retos en términos de salud, economía y negocios, también cambiará el empleo del futuro.



Las dinámicas de trabajo han cambiado: marcadas por el home office o colaboraciones a virtuales, pasando por importantes recortes e impacto a las condiciones laborales de las personas.



La revista alemana W&V realizó un análisis en el que esboza 6 tendencias que se presentarán de manera muy marcada en el entorno laboral, refiriendo cambios que ya estamos viendo y cómo se ajustarán en el futuro.



1. Cambios en el mercado laboral con diversas corrientes



La crisis sin duda desencadenará agitaciones violentas en el mercado laboral. A pesar de todos los esfuerzos de las empresas y la política, habrá quiebras inevitables con despidos incluidos. Lo único que actualmente no está claro es su alcance. Partes de los empresarios y empleados afectados, de forma voluntaria o no, se reorientarán en sus actividades profesionales. Veremos tres corrientes:



- Habrá un tipo de nuevo período de inicio con una orientación más local y regional que antes. La globalización ha revelado sus debilidades en la crisis.

- "Ahora estamos aprendiendo dolorosamente que no siempre es sabio que ciertos productos, algunos de los cuales son simples, pero pueden llegar a ser muy importantes, solo se producen en el Lejano Oriente por razones de costos. Una ola de nuevos fundadores satisfará el deseo de más autosuficiencia", afirman los analistas.

- Habrá un refuerzo adicional del deseo de actividad profesional significativa que ya existía antes de la crisis. La importancia de la actividad profesional volverá a ganar terreno en comparación con la orientación turbocapitalista.

La última crisis económica mundial fue hace más de diez años. Las innumerables personas que han ingresado a la vida laboral en la última década solo han conocido una dirección económica: hacia arriba. La crisis de provocada por COVID-19 es una experiencia particularmente drástica para este grupo. El deseo de seguridad en la vida profesional se fortalecerá. Los ganadores no necesariamente tienen que ser corporaciones, como se puede ver actualmente en los grandes grupos de aviación, viajes e incluso automotrices. El servicio público, por ejemplo, ciertamente podría beneficiarse de este desarrollo si juega sus cartas con habilidad.



2. Actualización de perfiles de trabajo

También veremos una apreciación de muchos perfiles de trabajo, cuya importancia solo se hace evidente en la crisis actual. Esto incluye, por ejemplo, las profesiones de enfermería. Desafortunadamente, su importancia para nuestra comunidad hasta ahora ha llevado a una especie de existencia sombría. Después de la crisis, veremos que la estima por las enfermeras y las enfermeras está aumentando. Su reputación es comparable a las profesiones respetadas públicamente, como los bomberos. Y eso es algo bueno. Pero también esperamos más justicia cuando evaluamos las actividades subestimadas con demasiada frecuencia de muchos otros héroes cotidianos: los empleados en el comercio minorista de alimentos.





3. La virtualización, la flexibilidad y la digitalización del mundo laboral están progresando

La virtualización, la flexibilización y la digitalización de los procesos de trabajo diarios, que fueron prácticamente forzados en la crisis actual serán claves en el futuro. Actualmente, un virus médico se está convirtiendo en un motor de digitalización y está acelerando un desarrollo que hasta ahora ha sido frenado por las ideas tradicionales. Las herramientas como la oficina en el hogar, el trabajo digital colaborativo o la videoconferencia, que muchos gerentes han visto con escepticismo, llegaron para quedarse. Y he aquí: funciona. Este valor empírico impuesto por Coronavirus tendrá un impacto. La cultura de asistencia y el instinto de control de muchos gerentes están sacudiendo sus cimientos.



Alrededor del 40% de los empleos alemanes son generalmente adecuados para oficinas en el hogar. Solo el 12% trabajaba desde casa antes de la crisis. Eso cambiará por completo.



4. La cultura del liderazgo está completamente revisada

El desarrollo que se acaba de describir también tendrá un impacto masivo en la cultura de liderazgo. Los ejecutivos que confían en el control y la presencia en la vieja escuela están encontrando dolorosamente que su estilo de liderazgo está desactualizado porque hay una forma muy diferente de trabajar. Y mejor



Ya durante la crisis se hace evidente que el liderazgo moderno requiere moderación en lugar de control, la concesión de libertad en lugar de restricciones. Este espíritu de liderazgo moderno, progresista y de confianza ahora está permanentemente fuera de la botella. Esperamos y al menos creemos eso.

5. La crisis de la coronavirus es una prueba de la cultura corporativa.

En la crisis actual, los empleados ven muy claramente cómo los tratan sus empleadores, cuán grande es realmente el compromiso de las empresas para su fuerza laboral y también en tiempos de crisis. Los empleados notarán la deslealtad y las violaciones de confianza con mucho cuidado.



Por ejemplo, en una empresa tradicional que, al comienzo de la crisis ofrecía irresponsablemente "bonos corona" para los representantes de ventas que, a pesar de los conocidos y significativos riesgos para la salud, estaban preparados para continuar limpiando un lugar de trabajo. Tales déficits flagrantes y comparables tendrán un claro impacto en la retención e identificación de los empleados con su empresa después de la crisis.



6. La Generación Z tendrá nuevas experiencias en un entorno cambiado.

La generación Z hasta ahora ha visto principalmente el mercado laboral como una tierra de abundancia para los trabajadores. En un entorno de mercado laboral posterior a la crisis, estos jóvenes encontrarán condiciones significativamente diferentes. No todos los deseos se leerán de sus labios y se cumplirán con prontitud. Esta será una nueva experiencia para este grupo y tendrán que adaptarse a estas condiciones cambiantes. Será muy emocionante ver la flexibilidad y la disposición con la que los jóvenes colegas responderán a estas condiciones cambiantes.