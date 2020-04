Bill Gates financiará 7 proyectos para encontrar la vacuna del covid-19

Por La información

Bill Gates tiene un plan para erradicar el coronavirus. El fundador de Microsoft, que financia proyectos para acabar con enfermedades en todo el mundo a través de Bill & Melinda Gates Foundation, invertirá miles de millones en siete proyectos que trabajarán para encontrar una vacuna conta el covid-19 lo antes posible.

El multimillonario desveló su intención en directo en 'The Daily Show' con el presentador Trevor Noah. "Nuestro dinero puede acelerar los acontecimientos. Aunque como máximo acabemos eligiendo dos proyectos, financiaremos la creación de fábricas y laboratorios para siete. Así no perderemos el tiempo analizando antes que vacuna merece la pena realmente", explicó.

Hallar la vacuna tardará, según los cálculos del multimillonario y filántropo, alrededor de 18 meses, y para conseguirlo lo antes posible ha aportado "unos pocos miles de millones de dólares".

"El dinero se malgastará en la construcción de fábricas que finalmente no sean elegidas para la vacuna, pero la situación en la que estamos, con la pérdida de quintillones de dólares perdidos a nivel mundial, merece la pena el esfuerzo", indicó.

A través de su fundación, Gates y su esposa Melinda ya han aportado cientos de millones de dólares en la lucha contra el covid-19. Además, Gates hizo hincapié recientemente en la importancia de las medidas de confinamiento con el fin de poner a fin a la pandemia.

