Panamá, el país con más casos y muertes en Centroamérica

Por La Prensa (Panamá)



El documento, que se fundamenta en los registros del pasado viernes, detalla que para esa fecha Panamá tenía 1,673 casos y 41 fallecimientos. En tanto, el vecino Colombia sumaba 1,267 casos confirmados y 25 muertes, y Costa Rica, 416 casos y 2 decesos.



La lista de países con más casos y muertes de toda América la encabezan Estados Unidos, Canadá y Brasil.



Jorge Luis Prosperi, especialista en Salud Pública y miembro de la Comisión Asesora para el coronavirus, dijo que es evidente el número de casos acumulados, y que este aumento está directamente relacionado con el incremento de las pruebas de laboratorio para detectar a las personas positivas al virus en el país.



Datos del Ministerio de Salud indican que hasta el pasado sábado, y desde que se confirmó el primer caso, se habían realizado un total de 8,694 pruebas.



Prosperi expresó que también contribuye con este hecho el que muchos panameños no están cumpliendo cabalmente con la cuarentena.



Sobre es punto, Luis Carlos Herrera, investigador del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales de la Universidad Santa María La Antigua, adujo que la sociedad no ha comprendido la magnitud y gravedad de esta pandemia, y advirtió sobre la necesidad de que esta internalice las implicaciones de no quedarse en casa.



La única forma de que esto suceda, añadió, es mostrar lo que puede ocurrir si te contagias y comparar nuestra situación con la de los otros países.