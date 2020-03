Central Park de NY se convierte en hospital de campaña

Por AFP

Un hospital de campaña se levantaba el domingo en el Central Park de Nueva York para albergar al flujo creciente de pacientes de Covid-19.

Decenas de personas trabajaban bajo una persistente llovizna en el césped del East Meadow, un área de juegos del famoso parque neoyorquino.

El lugar fue elegido porque está ubicado enfrente de uno de los hospitales del grupo Mount Sinai, en el distrito de East Harlem.

La estructura fue creada por Samaritan's Purse, una organización evangélica humanitaria con sede en Carolina del Norte y que envió a unas 60 personas al sitio.

La intervención fue coordinada con el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) y el grupo Mount Sinai.

"Esperamos estar operativos dentro de las 48 horas y listos para recibir pacientes", dijo el coordinador del equipo, el doctor Elliott Tenpenny, quien precisó que el hospital de campaña tendrá capacidad para tratar a 68 personas.

A diferencia de muchas estructuras temporales que se están levantando en el área de Nueva York, este sitio contará con el equipo y el personal necesarios para recibir pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

Además del equipo de logística dedicado a levantar el sitio, Samaritan's Purse enviará médicos y enfermeras para tratar a los pacientes.

La organización ya ha establecido una de estas estructuras temporales en el norte de Italia, en Cremona, también destinada a pacientes con COVID-19, dijo Tenpenny.

El gobernador Cuomo anunció el domingo que el estado de Nueva York registra actualmente 59.513 casos y 965 fallecimientos, lo que lo hace el estado más afectado por la pandemia en Estados Unidos.

Samaritan's Purse, una asociación sin fines de lucro, tiene "inspiración religiosa", apuntó Tenpenny. "Estamos allí en nombre de Jesús, pero ofrecemos nuestra ayuda a todos sin distinción, en caso de que la necesiten".

"Los hospitales están llenos en toda la ciudad y necesitan ayuda. Por eso es que estamos aquí", agregó el médico de la organización, que ya intervino en zonas de conflicto y de catástrofes naturales.

