FMI pronostica recesión y Panamá suma 901 casos

Por La Prensa (Panamá)



La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronosticó una recesión profunda para 2020 y subrayó que la recuperación en 2021 será posible si se puede contener el coronavirus.



Los países tendrán menos ingresos fiscales y deberán recurrir a más deuda para hacerle frente a la crisis sanitaria, indicó.



En Panamá, las autoridades económicas no pueden predecir todavía qué tanto se contraerá la economía.



Mientras, el Bank of America considera que Panamá será la nación de Centroamérica y el Caribe que más consecuencias económicas tendrá por la pandemia. El 11 de marzo pronosticó que el crecimiento sería de 2.5% y no de 3% en 2020. Pero el cálculo fue hecho cuando el país todavía no estaba bajo las reglas del confinamiento por la cuarenta y el cierre de la mayorías de actividades.



En este escenario, las autoridades de salud confirmaron ayer 115 nuevos casos de Covid-19, para un total de 901 contagios en el país; 17 personas han fallecido.



Del total de casos nuevos, 3 son enfermeras de la sala de partos del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social; 753 casos están en aislamiento domiciliario; 127 permanecen hospitalizados, y 4 se recuperaron.

La crisis de salud causada por el coronavirus ha impactado severamente las economías del mundo, generando una repentina e indefinida disminución de la actividad comercial. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dicho que en el caso de Panamá, esa baja ha traído como consecuencia que los ingresos del Estado en materia de tributos hayan sido afectados, de modo que reestructuró la dinámica del presupuesto para liberar partidas por US$2.000 millones y asignarlas a las prioridades de la emergencia nacional.



Además, emitió deuda por US$2.500 millones.

La pandemia del coronavirus se llevó por delante a la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que “hemos entrado en recesión”, por lo que toca disponer de fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo. Así se expresó desde Washington, la directora del organismo, Kristalina Georgieva.



Más de 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia al FMI, la mayoría naciones de bajos ingresos.