Covid-19: Honduras pronostica 75.000 contagiados en próximos tres meses

Por La Prensa de Honduras

Este jueves 26 de marzo se oficializó el primer fallecimiento de una persona con coronavirus Covid-19 en Honduras. Un hombre de 60 años, procedente de Villanueva, Cortés, es la víctima del letal virus del que se comenzaron a registrar casos en el país desde hace dieciséis días.

Tras confirmarse la primera muerte por coronavirus en Honduras, Gabriel Rubí, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ha manifestado que los casos de personas contagiadas aumentarán drásticamente.

"El escenario que se viene es muchísimo más difícil", dijo el también titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), adelantando que se pronostican 1.200 personas fallecidas y 75,000 contagiadas con coronavirus Covid-19 en los próximos tres meses.

En Honduras se registran 52 casos de personas contagiadas con Covid-19, el paciente número 26 fue el primer fallecido.

Rubí dijo que en estos momentos no solo una persona está grave por coronavirus; "hay varias personas graves positivas, pero hay un montón de personas graves positivas que no han sido diagnosticadas positivas y esas son la principal amenaza, por eso la principal medida es que no salgan de su casa" reaccionó.

Sobre el hombre de 60 años fallecido el miércoles, anunciado de forma oficial este jueves, el funcionario informó que esta persona tenía complicación por neumonía y cardiopatía, enfermedades que el coronavirus agravó. "Lo que hace el Covid-19 es que se instala en su garganta y se complica el resto de su sistema respiratorio", acotó.

Gabriel Rubí reveló detalles sobre el caso del primer fallecido con coronavirus en Honduras. "Esta persona estuvo en cuidados intensivos (UCI) en condiciones graves todos estos días, anteayer (el martes) casi pierde la vida y los médicos puedieron rescatarlo tres veces; se tuvo que tomar decisiones, pero ya ayer su cuerpo no lo soportó", indicó.

El secretario del Sinager explicó que las personas contagiadas no mueren por Covid-19, sino porque el coronavirus le complica a otras enfermedades previas como diabetes, hipertensión, arritmia cardíaca "y otras situaciones que le van a complicar cualquier enfermedad", por lo que recomendó que los pacientes con estas enfermedades procuren mantenerse en sus hogares el tiempo que dure la cuarentena.

Centros de salud

Gabriel Rubí también detalló los centros de salud que están funcionando en San Pedro Sula y Tegucigalpa para atender a personas que presenten síntomas de Covid-19.

Las personas con síntomas como congestión nasal, dolor en la garganta, tos, fiebre, calentura, dolor de pecho y dificultad para respirar, pueden asistir al centro de salud Paz Barahona en San Pedro Sula, mientras que en Tegucigalpa son atendidos en El Sitio y El Hato.