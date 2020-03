Especial E&N: La data será la medida de riqueza en el mundo

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net



En los próximos 30 años, los seres humanos serán claves por su capacidad creativa, de hacer preguntas, por sus habilidades sociales. Dos futurólogos predicen cómo será el mundo en 2050.

En el futuro, cada aspecto del comportamiento humano será data: cada hábito de consumo, cada hábito de lectura, exámenes de salud, futuros empleos, futuras parejas. En los próximos 20 años, el mundo vivirá una cuarta era tecnológica donde la data será el centro de la riqueza de cada individuo, de cada nación.



Para el físico y futurólogo Michio Kaku, la era moderna que conocemos está por terminar. Los próximos 20 años marcarán el dominio de la cuarta revolución industrial o la cuarta era tecnológica llena de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, y el aprendizaje de máquinas. Antes del 2050, el mundo vivirá la era de la computación cuántica.





“Hoy las computadoras extraen imágenes del cerebro a través de resonancia magnética. Ya hay computadoras que analizan qué sueñas, qué piensas. En el futuro, artistas y diseñadores pensarán en una imagen y la harán imprimir en un impresor 3D directamente desde el cerebro. En el futuro, fotos, películas, obras de arte se harán con solo el hecho de pensarlas”, destacó Kaku a finales de enero en DigiCert Security Summit en San Diego, California. “La data será la fuente de energía del futuro”.

La era de la Inteligencia Artificial cambiará el mundo

En 2017, la inteligencia artificial hizo historia tras ganarle a los campeones de póker en este juego por primera vez en la historia. “Los jugadores de póker dijeron que sintieron que la máquina les veía las cartas”, relató Andrew McAfee, científico de MIT e investigador del impacto de las tecnologías digitales. “Incluso en estos juegos que están caracterizados por comportamiento humano, donde hay información imperfecta, ya no son una situación imposible para las máquinas”, dijo McAfee.

“Juegan como que fuera un extraterrestre, juegan ajedrez de otra dimensión”, dijo McAfee sobre cómo Deep Blue, la supercomputadora de IBM, le ganó a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez de entonces. La forma de aprendizaje de las máquinas hoy es capaz de adaptarse a jugar múltiples versiones de ajedrez, por ejemplo. Incluso, hay un chatbot que está cerca de hablar como ser humano. Para McAfee, esta inteligencia extraterrestre que viene del Aprendizaje de máquinas o Machine Learning será capaz de mejorar procesos de agricultura y entender cómo funcionan los procesos fermentación, de luchar contra cáncer de forma más eficaz, en entender cómo una corporación puede maximizar resultados en el menor tiempo posible.





“¿Vamos a necesitar nuestros cerebros aún (en la era de la Inteligencia Artificial)?”, preguntó McAfee a cientos de personas que lo escucharon. La respuesta es sí. “Aún somos muy buenos para cualquir actividad en esta era”. Estas son las cuatro áreas donde la mente humana es más necesaria que una máquina:

- Sentido común: “Es difícil de encontrar. Es difícil de programar en una computadora”, dijo McAfee. En 2014, Uber subió precios de pasaje hasta en US$100 durante un ataque terrorista en el centro de Sidney, Australia. “El algoritmo no entendió el aumento de demanda repentina. Elevaron precios inmediatamente. Pero fue una mal jugada de relaciones públicas. Uber pidió disculpas”. En los ataques terroristas en París en 2015, Uber entendió que debía regalar pasajes para movilizar a la gente.

- Hacemos preguntas: La mente creativa, la mente emprendedora aún hace preguntas. “Las computadoras dan respuestas, no hacen preguntas. Juzga según las preguntas que un hombre hace. Esto no cambiará muy rápido”, dijo McAfee.



- Habilidades sociales: “Las habilidades que son valiosas en la economía que estamos creando son las habilidades sociales: motivación, negociación, persuación, coordinación. El arte de ser un buen jefe... no hay manera que eso sea digital”, resumió McAfee.

- Alianza con máquinas para crear un trabajo hermoso. McAfee expuso cómo se construyó Shanghai Tower, uno de los edificios más altos del mundo. “El primer piso vino del programa Autodesk. Tomó en cuenta a personas, eficiencia energética, y la computadora dio una solución. Se pueden tener diálogos con una máquina, para lograr mejores respuestas, para ayudar a su juicio como humano”.



¿Hay trabajo que aún se puede hacer por seres humanos? Preguntó McAfee y respondió: “Cambio climático, pandemias, creo que el futuro se ve con máquinas abiertas que nos muestren nuevas posibilidades, nuevos territorios, donde seres humanos y máquinas encontrarán respuestas”

La era de la computación cuántica

Hacia 2050, habrá lectores de data en el ojo humano, en las paredes, en todo dispositivo. “Cuando vea a alguien con sus ojos verá su perfil digital, su biografía junto a su imagen. Si está escrito en chino, sus lentes de contacto le traducirán el perfil mientras habla con ellos en chino. Esto es conveniente en fiestas para conocer a gente muy importante y usted no sabe quiénes son”, apuntó Kaku. Continuó: “La data puede ser guardada, puede ser accedida por compañías que quieren conocer sus datos, por países que espiarán cuáles son sus hábitos en las citas, que querrán saber cuáles son sus debilidades. En el futuro, la vida se reducirá a data”.



¿Se podrá atacar y manipular un cerebro? Kaku dijo que sí será posible. “Puede ser que los sueños de artistas se puedan copiar antes que llegue al impresor 3D. Significa que un arquitecto puede soñar su proyecto, cuarto por cuarto y en la mañana aparecer en el ciberespacio”. El futurólogo neoyorquino subrayó: “Brain NET será la internet del futuro, permitirá comunicarse mentalmente con otros”.





Hackear el cerebro será la próxima frontera de los ciberdelincuentes. ¿Cómo se puede defender esa data? Kaku señaló que es importante crear nuevas formas de encriptación de data. “Las computadoras de hoy son la base de la modernidad de hoy, con operaciones digitales en un CPU, pero son fáciles de piratear. Se puede descifrar cualquier código de computadoras conocido hoy. Por eso es necesario abrazar la computación cuántica”.



Dijo que la carrera por la era post computación cuántica ya empezó. El reto es encontrar códigos difíciles de descifrar anti computación cuántica que descifran códigos. Para hacerlo, Kaku dio cuatro consejos para caminar hacia la computación cuántica.



- Número de dígitos en la contraseña: debe ser de al menos 24 dígitos. “Esto es lo más básico. En el largo plazo, será necesario cómo se progrese en el laboratorio la computación cuántica.

- Usar código simétrico en lugar de asimétrico: con múltiples llaves que usen código simétrico.

- Trabajar con criptografía cuántica: Un rayo lasser será capaz de guardar contraseñas difíciles de descifrar y luego enviar mensajes en lugar de electricidad.

- Usar la teoría cuántica para luchar contra la teoría cuántica.