Centroamérica sigue sumando casos de COVID-19 y toques de queda

Por estrategiaynegocios.net

Ayer por la noche, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei confirmó 13 casos y anunció suspensión voluntaria del sector industrial. La medida estará vigente por ocho días.



Giammattei y el sector industrial acordaron una suspensión de operaciones en bienes no esenciales para evitar el contagio del nuevo coronavirus en Guatemala. Ese cierre voluntario estará vigente del 23 al el 31 de marzo, dijo Giammattei este 20 de marzo en un mensaje a la nación, publicó Prensa Libre.



Los bienes y servicios de primera necesidad en Guatemala serán la excepción corresponden a alimentos, farmacéuticas, empaque, higiene y salud, agro, telecomunicaciones, transporte, veterinarias, combustibles, energía, bancos, instituciones financieras y cooperativas.



Giammattei exhortó a empleados y empleadores a que lleguen a acuerdos enmarcados en ley, deseando que esta calamidad no cause división entre ambos sectores. “Todos tenemos que sacrificar algo”, dijo. Puertos, aeropuertos y las fronteras seguirán operando, así como las exportaciones e importaciones, cumpliendo con los controles sanitarios. Los extranjeros podrán salir de Guatemala únicamente por vía terrestre hacia México y Belice.



Giammattei pidió a las empresas impulsar el teletrabajo y anunció que próximamente estará disponible la firma electrónica. Guatemala registra hasta ahora 13 casos de covid-19, incluyendo un deceso.



La paciente número 13 es una mujer de 51 años que no viajó al exterior sino que tuvo contacto con un paciente contagiado, informó el Ministerio de Salud. Asimismo hay 517 personas en cuarentena.

Honduras promete alimentos por 30 días a un tercio de su población ante pandemia

Honduras anunció en la noche del viernes que proporcionará alimentos a 3,2 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población del país, para garantizar el aislamiento como principal medida sanitaria ante la pandemia de coronavirus.



El presidente Juan Orlando Hernández anunció en cadena de radio y televisión que a partir del miércoles de la próxima semana suministrará "alimentos básicos por 30 días a 800.000 familias, a las más afectadas".



"Esperamos beneficiar a 3,2 millones de hondureños", agregó.



Honduras, con unos 9 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de América Latina, junto a Haití, Nicaragua y Bolivia, con cerca de 70% de la población bajo la línea de pobreza. El gobierno decretó "toque de queda absoluto en todo el territorio nacional" para obligar a la población a aislarse en sus hogares y frenar así la propagación del virus, del que se llevan contabilizados 24 casos en este país centroamericano.





Sin embargo, las autoridades permitieron a las pulperías de los barrios a abrir el sábado para atender las necesidades más urgentes de la población.



La capital lucía desolada este viernes y policías y militares se desplegaban en bulevares para vigilar el cumplimiento del aislamiento. En la cadena, Hernández llamó a los productores a permanecer "en la primera fila de esta guerra contra el coronavirus", junto al personal médico que atiende en los hospitales a los infectados y se prepara "para el peor escenario".



"Nuestra prioridad en este momento es salvar vidas, por eso es importante garantizar la producción de alimentos para que no falte comida en la mesa de cada familia", prometió el gobernante al anunciar apoyo financiero para los productores agrícolas, en el contexto de la emergencia por la pandemia.



El Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud de Honduras no confirmó ayer nuevos casos de contagio por coronavirus de las 27 pruebas pendientes; sin embargo, el Gobierno decretó el toque de queda absoluto por nueve días en los 18 departamentos del país para evitar la rápida diseminación de la pandemia a nivel nacional.



En la víspera, la Secretaría de Salud confirmó el contagio de al menos 24 personas, 14 de ellas en Tegucigalpa, seis en San Pedro Sula, una en Cortés, una en Atlántida y dos en Choluteca, quienes están recibiendo atención médica, y otras se encuentran bajo estricta vigilancia epidemiológica en sus hogares.



El toque de queda absoluto para los 18 departamentos del país entró en vigor ayer a las 6:00 pm y culminará el próximo domingo 29 de marzo a las 3:00 pm.

Opositor nicaragüense: regimen de Ortega propagó el virus en lugar de prevenirlo

El líder opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, acusó anoche al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de tener un plan para propagar el coronavirus, en lugar de prevenirlo. “Aquí en Nicaragua en vez de haber un programa de prevención, lo que se implementó fue un plan de propagación del virus”, dijo Chamorro a CNN la noche del viernes.



En Nicaragua hay dos casos confirmados por coronavirus, uno importado de Panamá y otro de Colombia. Pero la falta de campañas educativas, información, así como la falta de restricciones ha sumido en preocupación al país, la Iglesia Católica ha suspendido sus actividades de Semana Santa y la empresa privada ha llamado al gobierno a la responsabilidad.



"Aquí se realizaron manifestaciones con empleados públicos, enfermeras y doctores, personas que debían estar en los hospitales y mas bien, el pasado sábado estuvieron en las calles de Managua como que fuera un circo la cuestión", subrayó Chamorro.



El dirigente de la Alianza Cívica criticó que "las escuelas públicas están todavía abiertas al día de hoy, no se han cerrado las fronteras, por eso que decimos que este es un programa de propagación mas que de prevención"



"Esto sobrepasa cualquier tipo de imaginación, ¿cómo se explica esto? no hay una forma lógica", agregó El gobierno nicaragüense han insistido que no establecerá cuarentena ni cerrarán fronteras, como lo han hecho Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde se contabilizan numerosos contagios y dos fallecidos.



Mientras en todos los países impera el llamado a evitar aglomeraciones, en Nicaragua el gobierno llamó el fin de semana a empleados públicos a una marcha y anuncia ferias y un plan verano para recibir turistas durante Semana Santa.



La marcha del fin de semana fue convocada por Murillo bajo el lema "Amor en tiempos de COVID-19", que opositores criticaron duramente.



Además, Nicaragua continúa recibiendo cruceros, y el fin de semana llegó uno con turistas de Alemania y Suecia que fueron recibidos por niños y autoridades locales en el puerto de Corinto, en el Pacífico, ante una ola de críticas en redes sociales.

El Salvador, dos nuevos casos

El Gabinete de Salud Ampliado confirmó este viernes que en El Salvador hay dos nuevos casos de coronavirus, los cuales fueron detectados en albergues donde guardaban cuarentena. Los pacientes llegaron al país procedentes de España y permanecen en áreas hospitalarias habilitadas para su tratamiento, publicó El Diario de Hoy.



Se trata de dos salvadoreños que provenían de España



El Viceministro de Operaciones del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, dijo en conferencia de presa, que al ser detectados en centros de aislamiento la contención del virus se ha controlado mejor y se ha podido aplicar todos los protocolos establecidos para el manejo de la crisis sanitaria.



Luego de que Alabi señalara que estos dos nuevos casos fueron detectados en centros de contención, el presidente Bukele dijo fueron aislados “desde que aterrizaron a nuestro país”. “Gracias a la cuarentena creemos que no hay nexos epidemiológicos con más personas”, agregó el mandatario.



A esta hora no se ha revelado más detalles sobre la condición de salud de los pacientes o la zona del país donde detectados.

Panamá: 63 nuevos casos

La nueva cifra representa un incremento de 63 nuevos casos comparados con los resultados dados a conocer el jueves, cuando se registraron 137. Las personas hospitalizadas también se incrementaron, mientras que el jueves había 21, este viernes se anunciaron 28, de las cuales 11 están en cuidados intensivos. Se mantiene la cifra de una persona fallecida.



Lourdes Moreno, jefa de Epidemiología del Minsa, enfocó su atención en la cifra de personas afectadas por edades. El 81% de los infectados son personas en edades de 20 a 59 años. “Estamos hablando de personas en edades productivas que se congregan, van al trabajo, se movilizan y por esa razón se han tomado una serie de medidas”, indicó Moreno.



El Gobierno ordenó, a partir de la medianoche, el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica.La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 500 del 19 de marzo publicado este viernes, en Gaceta Oficial, y exceptúa varias actividades económicas, como los supermercados, abarroterías, empresas de empaque y envase de alimentos y bebidas. Además de la producción, distribución y comercialización de medicamentos y productos de higiene, así como todo lo relacionado con banca, financieras, cooperativas, seguro y demás servicios financieros.



El Ministerio de Salud (Minsa) informó, este viernes, que los casos aumentaron a 200