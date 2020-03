Avianca dejará en tierra a 142 aeronaves por COVID-19

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net

El mundo decidió dejar de volar. Con aeropuertos completamente cerrados para recibir vuelos de pasajeros en El Salvador, Perú, Ecuador por efectos del coronavirus COVID-19, Avianca anunció hoy por la tarde que solo operará al 3 % de su capacidad en pasajeros y en Colombia atenderá la demanda solo con 10 aviones.

Lo anterior estará sujeto a la evolución de la situación, la disponibilidad y disposición de los clientes para volar y las medidas adicionales que puedan tomarse por parte del gobiernos locales y nacionales que afecten la operación a nivel nacional. La programación de vuelos puede cambiar a diario.



"Vamos a seguir con una parte de la operación pequeña para tener conectividad en el país, conectividad entre ciudades (de Colombia), la parte de carga (local e internacional) aún sigue y seguirá. Los Gobiernos están al tanto de que transportamos bienes relevantes: medicinas, órganos, entre otros. La parte de carga sigue, y es fundamental para Avianca", dijo Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca.

La aerolínea de origen colombiano operará solo 5 aviones Airbus A320 y 5 aviones ATR, que son los que están a cargo de la filial Avianca Express. Es la flota que atiende la operación entre ciudades colombianas.



"Son decisiones más que complicadas, muy difíciles porque somos una aerolínea que quiere conectar, el propósito es conectar. Es lo que tenemos que dejar. Nos duele mucho, para los pasajeros, para los que tenían planes de salir o entrar. Como siempre hemos trabajado con los Gobiernos, nos duele mucho... para los empleados que saben qué significa trabajar en una industria tan compleja como la nuestra, nos duele de corazón, para todo el ecosistema: agencias de viaje, proveedores, sociedad en general. Son tiempos muy especiales. Tomaremos decisiones complicadas", destacó el máximo jefe de Avianca.

Licencia no remunerada

El presidente de la compañía, Anko van der Werff, indicó que hasta la fecha 2.000 empleados de la compañía, en algo más de 30 horas, firmaron de forma voluntaria para recibir licencia no remunerada. Esta medida apoya el plan operativo consecuencia de una siituación global, sin precedentes en la industria aérea:

- La congelación de contrataciones.

- La implementación a la mayor brevedad de licencias voluntarias no remuneradas

- Suspensiones de contratos de trabajo

- Negociaciones de las condiciones de pago con proveedores y aliados.

- Aplazamiento de costos no esenciales y gastos de capital.

¿Habrá despidos? "No queremos despedir. El año pasado ya era un tema de Avianca... esto es algo exógeno. Lo que queremos es otro sacrificio. Lo hemos platicado mucho con los equipos internos. Es algo que no queremos. Vamos a ver sacrificios de salario. Hemos preguntado de licencias no remuneradas. Y ahí ves el corazón de Avianca: la gente dispuesta a dejar su salario en abril para salir del tema. Eso nos da mucho orgullo. Estamos muy contentos con el compromiso. El problema es grande. Nunca habíamos visto algo así. Tenemos que planear el futuro para dos o tres meses. Literalmente es cómo vamos a enfrentar los próximos dos meses", apuntó Anko van der Werff.

Medidas financieras

"La situación financiera es delicada. Este es un problema de industria. Todas las líneas aéreas están entrando a medidas similares. Tenemos que retener la caja que tengamos hasta que tengamos que volar: reducir gastos no necesarios, bajar costos, conversaciones con acreedores, financistas", detalló el CFO de Avianca, Adrián Neuhauser. Su trabajo está enfocado a tener un plan de operación para los próximos 30 días. Insistió que habrá, de nuevo, negociaciones con acreedores, proveedores, toda vez que los gastos y las inversiones se reducirán de manera importante.

Van der Werff insistió que los resultados de enero y febrero de este año habían sido extraordinarios. "2020 comenzó muy bien. La junta directiva de 26 de febrero tuvo resultados muy óptimos. (los planes de hoy) no tienen nada que ver...Si la gente no va a comprar nada de boletos en Avianca o en ninguna aerolínea, es un momento complicado en la historia de la avianción, nunca habíamos visto algo así", subrayó el CEO de Avianca.

Neuhauser dijo que se reducirá drásticamente el presupuesto de inversión de US$320 millones en 2020 como consecuencia de la caída de la demanda de pasajeros y de la crisis de la industria. La reducción de ingresos prevista para la industria se ha calculado entre US$63.000 millones y US$113.000 millones, dependiendo de cómo evolucione la propagación del COVID-19, según cálculos de Asociación de Transporte Aéreo Internacional.



El coronavirus ha infectado a casi 208.000 personas en 166 países y ha causado la muerte a más de 8.600 pacientes, según la Organización Mundial de la Salud que considera la enfermedad como una pandemia.