Mitad de alumnos en el mundo no van a la escuela por pandemia de COVID-19

Por AP



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dijo este miércoles que la mitad de la población estudiantil mundial no asiste a clases debido a la pandemia de COVID-19.



Las clases están totalmente suspendidas en 102 países y parcialmente en varios más para un total de 850 millones de alumnos desde el preescolar hasta la universidad.



En el mundo suman más de 205.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 8.200 muertos por la enfermedad.



En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el fin de semana que extenderá las vacaciones de Semana Santa, que ahora serán de 30 días.



"Se adelantarán las vacaciones escolares de Semana Santa, desde el último día de clases que ahora será este viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días", dijo Esteban Moctezuma, titular de la SEP.



Además, universidades como la UNAM, IPN y UAM anunciaron la suspensión paulatina de clases en el país.

Para evitar los despidos masivos se debe garantizar el flujo abierto de comercio

Roberto Azevêdo, director general de la Organización Mundial de Comercio, dijo que es importante la unión en este momento, informó el diario La República.



Una de las mayores preocupaciones a nivel mundial en medio de la incertidumbre que está generando el Covid-19 tiene que ver con el empleo. Con base en esto, Roberto Azevêdo, director general de la OMC, aseguró que “mantener un flujo abierto de comercio e inversión será fundamental para proteger los empleos, evitar el colapso de la cadena de suministro y garantizar que los productos vitales no sean inasequibles para los consumidores”.



A este llamado respondieron los líderes del G7 de forma positiva. Según información de El Economista, el 16 de marzo, los líderes de este grupo “acordaron apoyar el comercio y la inversión mundial y hacer lo que sea necesario para garantizar una respuesta mundial sólida a través de una cooperación más estrecha y una coordinación mejorada”.



Además de la voluntad que expresaron los integrantes de las siete principales economías del mundo, Azevêdo señaló que es muy importante el papel que están llevando a cabo los gobiernos, ya que están introduciendo “medidas fiscales y monetarias con el objetivo de evitar que el bloqueo social conduzca al fracaso empresarial y pérdida de empleos gran escala”, citó el diario mexicano.



Estas medidas y la petición por parte del director de la OMC se conoció en un momento en el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que la “pandemia de Covid-19 podría desencadenar una crisis económica global y destruir hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si los gobiernos no actúan en forma rápida para proteger a los trabajadores del impacto”, según información de Reuters.



No obstante, la Organización dijo que están viendo respuestas coordinadas, por lo que el impacto podría ser menor.