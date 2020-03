¿Cuál es el impacto de las epidemias en la economía mundial?

Por estrategiaynegocios.net

La consultora Ernst & Young ha seguido de cerca el comportamiento del nuevo coronavirus, Covid-19, y asegura que los gobiernos han implementado medidas para evitar el contagio y proteger la salud de sus habitantes.

Sin embargo, las epidemias también tienen efectos negativos sobre las economías.

En primer lugar, es costoso establecer planes de contención del virus y de atención de la población infectada. Así que cuando existe un caso de contagio en un país, surgen desequilibrios económicos tanto por los efectos de los planes de contención, como por el miedo al contagio.

¿Cómo una enfermedad puede llegar a afectar la economía?

Esta es la manera en la que una enfermedad puede afectar a la economía, de acuerdo con EY, que ha publicado un estudio en su página web.

Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre: Endemia, epidemia y pandemia.

Endemia: cuando una enfermedad se presenta de forma periódica en una región específica. Ej: Malaria.

Epidemia: se da un aumento muy rápido e inesperado de los contagios en un período de tiempo en una región específica. Ej: El SARS.

Puede leer: Empresas que invierten en Honduras son afectadas por el Covid-19

Pandemia: es una epidemia que se vuelve internacional y hay un aumento inesperado alrededor del mundo. Además, los contagios se empiezan a dar localmente y no sólo de donde se origina la enfermedad. Ej: H1N1.

Los principales desequilibrios económicos de los países surgen por las nuevas necesidades de los sistemas de salud, posibles cierres de empresas, comercios, y centros educativos. De manera general, existe una reducción significativa en la productividad de un país o región. Las consecuencias económicas no son las mismas para todos los países, ya que algunos gozan de mejores sistemas de salud y economías más o menos robustas.

Costo de las enfermedades a nivel mundial

2003 SARS: US$40.000 Millones

2009 H1N1: US $50.000 Millones

2013 Ébola: US $53.000 Millones

2020 Coronavirus de Wuhan: US $280.000 Millones (estimado)

Algunas implicaciones económicas de las principales de las enfermedades a nivel global

El Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, por sus siglas in inglés)

Es una enfermedad respiratoria sumamente contagiosa, causada por el Coronavirus. Apareció por primera vez en Asia en febrero de 2003, afectando rápidamente a más de 20 países en Norteamérica, Suramérica y Europa.

En contexto: Coronavirus derrumba las bolsas y hace temer una ‘pandemia’

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial hubo 8.098 personas contagiadas, de las cuales 774 murieron a causa de dicha enfermedad.

El impacto de este virus representó una contracción del PIB mundial en un 0,1% durante el 2003. Según el diario El País, los costos globales de esta epidemia en dicho periodo fue de US$40.000 millones.

Los países asiáticos fueron los más perjudicados en el ámbito económico, afectando principalmente el turismo, la hotelería y el transporte.

El virus H1N1

Conocido también como “fiebre porcina” o “influenza” apareció por primera vez en Estados Unidos en el año 2009, pero se convirtió en una pandemia al propagarse rápidamente por todo el mundo.

Este virus contenía una combinación exclusiva de genes de virus de influenza que nunca antes habían sido identificadas en personas o animales. Las cifras preliminares de la OMS en 2009, indicaron que los fallecidos por este virus ascendieron a 18.641, sin embargo, se desconoce el número exacto y se teme que sea hasta 10 veces mayor.

A pesar de que el virus apareció en Norteamérica, la economía del cono del sur del continente americano fue la más afectada a causa de H1N1. Se estima que las pérdidas económicas en el 2009 oscilaron entre el 0,5% y el 1,5% del PIB en los países afectados.

Ébola

En el año 2014 hubo una epidemia de Ébola en el continente africano, específicamente en Nigeria, Malí, Senegal, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia y Guinea. Estos últimos tres países fueron los más afectados, ya que se contabilizaron 28 610 personas infectadas y 11 308 fallecidos entre el 2014 y el 2016. En este mismo periodo también hubo contagios en los Estados Unidos, España, Reino Unido e Italia.

Para combatir los efectos de esta epidemia, los países infectados contemplaron estrategias para responder tanto a la crisis humanitaria, como la crisis económica. Se estima que el costo de recuperación para Liberia, Sierra Leona y Guinea fue de US $812 millones, US $844 millones y US $2.89 billones, respectivamente.

Coronavirus de Wuhan (2019-2020)

Este virus se considera como el más perjudicial en el ámbito económico, ya que China es una potencia mundial y los efectos sobre su economía tienen repercusiones globales. En los primeros meses del año, la economía china podría verse afectada hasta en un 2% del PIB. Esto ha tenido repercusiones en la demanda de petróleo, ya que China es el mayor importador del mundo. Incluso, la baja productividad en el país ha afectado a las empresas cuyas fábricas se encuentran en China.

Finalmente, el Banco Mundial rebajó las previsiones de crecimiento económico global para la primera mitad del 2020, pasando de 5,5% a 5,4%.

Los inesperados efectos económicos del coronavirus

Es muy probable que la pantalla de esta computadora, el teléfono de tu celular o la tableta en la que estás leyendo esto haya sido fabricada en China o al menos utilice componentes fabricados ahí. Otros sectores igual de afectados alrededor del mundo son:

Industria textil: La principal afectación del sector ha sido por los cierres de fábricas, debido a la prevención por la aglomeración de personas. Por ejemplo en Suzhou (Ciudad de China) se producen el 80% de los vestidos de novias que se venden en todo el mundo. El principal comprador de textiles de origen chino es Estados Unidos.

Escasez de celulares – industria tecnológica: China es el mayor fabricante y exportador mundial de celulares. Apple anunció el 17 de febrero que el suministro de IPhone a nivel global se verá afectado debido al brote de la enfermedad. Además, ha habido una caída de un 50% de la exportación de teléfonos inteligentes de China (octubre 2019 a marzo 2020).

De interés: El Salvador: Repunte de pedidos textiles por crisis del coronavirus

Turismo: China es el mayor proveedor de turistas al mundo. Sólo en 2018 los chinos hicieron casi 150 millones de viajes. Para naciones como Myanmar, Tailandia, Camboya y Vietnam los chinos representan un quinto de sus turistas. También en países europeos, como Francia, se estima que los chinos gastan en promedio US $1.100 por viaje.

Transporte aéreo: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo el 21 de febrero que las aerolíneas perderán US$29.300 millones en 2020 debido al brote de coronavirus.

Industria farmacéutica: Las grandes empresas farmacéuticas han encendido sus alarmas debido a la importancia de China como proveedor de materias primas para muchos productos farmacéuticos.

Consumo de petróleo: El consumo de este a nivel mundial ha caído desde que empezó el año, esto debido a que China es el principal consumidor de petróleo en el mundo. Se reporta una caída de más del 20% después del brote de coronavirus.

Sector industrial y manufactura: El cierre de importantes fábricas en Italia (país muy afectado por el coronavirus) podría afectar severamente la producción de autos europeos. En el caso de China, la maquinaria industrial también es considerado un producto importante de exportación.

Mundo

De acuerdo con El Observatorio de Complejidad Económica (OEC por sus siglas en inglés), China es el mayor exportador del mundo, con ventas cercanas a los US $2200 trillones en el 2019.

Los principales sectores de exportación de China son:

Maquinaria y equipo eléctrico (26%)

Maquinaria incluidas computadoras (17,2%)

Muebles, luces, señales, edificios prefabricados (3,9%)

Plástico y artículos de plástico (3,2%)

Vehículos (3%)

En América Latina, los países más expuestos a los efectos del coronavirus con Chile y Perú. La razón: las exportaciones chilenas a China representan el 33% de su total y la cifra es del 25% para el caso peruano. Para Brasil y Argentina es menos del 15% en cada uno.

Desde 2005, China ha concedido préstamos por un valor de más de 140.000 millones de dólares en América Latina, casi tanto como lo ha hecho en África. El país también ha invertido, con la participación de empresas chinas en proyectos privados y públicos. Sin duda las repercusiones en China se reflejarán en Sudamérica.

Centroamérica

Desde 2012 China se ha convertido en el segundo mejor socio comercial de la región, sustituyendo parte importante de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Las importaciones chinas en Centroamérica han crecido a una tasa del 13,1% (CEPAL 2018).

De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), los países centroamericanos importaron mercancías provenientes de China por US $8,922 millones durante el 2018.

Se ha logrado comprobar que la economía mundial sufre ante las grandes epidemias del mundo. Los efectos económicos se manifiestan más en los países con mayores casos de infección. No obstante lo anterior, cuando esos países son potencias mundiales, los desequilibrios económicos se vuelven globales.

La economía china es tan relevante que está afectando al resto de las economías mundiales. De hecho, la economía de China podría verse afectada hasta en un 2% del PIB. Debido a la afectación económica, algunos expertos aseguran estar en presencia de una pandemia económica.

Según Oxford Economics, si la propagación del virus no se controla y se transforma en una enfermedad global (pandemia) las repercusiones económicas podrían manifestarse hasta en una contracción del 1,3% del PIB mundial, costándole a la economía alrededor de US $1,1 trillones (estimado).