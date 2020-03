Precio del petróleo colapsa y cae hasta los US$30 por choque de Arabia Saudita - Rusia

Por estrategiaynegocios.net



Rusia no aceptó la propuesta de recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el reino dio un vuelco: aumentó el bombeo y disminuyó el valor del barril de crudo.

Hay que retroceder hasta la Guerra del Golfo (1991) para encontrar una caída con estas magnitudes. El crudo literalmente se derrumba en los mercados internacionales en la medida que Arabia Saudita desató una guerra en el valor del commodity.



Con esto -y de acuerdo a cifras de Bloomberg- el referencial West Texas Intermediate (WTI) perdía 25% y se cotizaba cercano a los US$30 el barril. El WTI es el precio de referencia para los mercados de Centroamérica.

Por su parte, el Brent perdía terreno en cifras similares, por lo que su precio de mercado apenas superaba los US$35. Cuando el Brent colapsó tan bajo como los US$31 por barril, Goldman Sachs Group advirtió que los precios podrían caer a los US$20.

¿Qué pasó? Fue el jueves pasado que los países miembros de la OPEP aceptaron la propuesta de Arabia Saudita de reducir en en 1,5 millones de barriles diarios como respuesta a la caída de la demanda global por el coronavirus. Pero Rusia -país no miembro del la organización- no aceptó la medida, lo que llevó a que Arabia Saudita se saliera de todos los protocolos y anunciara el fin de semana un recorte su precio oficial de venta para abril en todos sus grados de crudo a todos los destinos.



Además, también elevará desde el próximo mes a más de 10 millones de barriles por día (bpd) su producción. Todo lo anterior con el fin de no perder cuota de mercado ante Rusia y Estados Unidos, el cual ha disparado su producción a cifras récord gracias al auge de 'shale oil'.

Ante el inesperado movimiento, Goldman Sachs redujo sus proyecciones sobre el precio del Brent hasta los US$ 30 para los próximos meses. Según las estimaciones del banco de inversiones, la combinación del impacto del coronavirus en la demanda y el aumento de la oferta provocarán un exceso de suministro de 1,2 millones de barriles diarios en el tercer trimestre.

Lunes negro en las bolsas

El temor a una masiva fuga de los inversionistas de las acciones ligadas al petróleo desencadenó una ola de históricas caídas en las bolsas globales. Asia -al ser el primer mercado en abrir- recibió todo el golpe del nerviosismo en las mesas de dinero y el Nikkei japonés se derrumbó 5,07%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 4,23% y el CSI 300 que lo hizo en 3,42%.



En Europa, además de el castigo a los títulos ligados al commodity, las alertas disparan los temores a una recesión, y los bancos se posicionan entre los valores más castigados de la jornada.

El Cac 40 de Francia ya cae a esta hora más de 7% y el Dax alemán sucumbe ante las presiones y lo hace en un no despreciable 6,4%. Italia es un cuento aparte, el cierre de una región completa ante los temores de la propagación del coronavirus lleva a que el Ftse de Milán se desplome más de 11%.



Estados Unidos aún no abre su jornada, pero sus principales indicadores en sus cotizaciones futuras ya hablan de un sangramiento en Wall Street. Tanto el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq anticipan caídas que se aproximan al 5%.



Con información de Diario Financiero, Bloomberg y Reuters.