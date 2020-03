Guatemala investigará si fincas cafeteras contratan menores

Por AFP

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este lunes la creación de una comisión presidencial contra el trabajo infantil en fincas productoras de café, tras la publicación de un documental en una cadena británica donde se denuncia la supuesta explotación de niños guatemaltecos.

"No nos quedamos dormidos ante la amenaza de lo que representa un desprestigio internacional que nos preocupa", dijo el mandatario en rueda de prensa refiriéndose al documental titulado "Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee", que señala que esas dos marcas compran café de fincas guatemaltecas donde trabajan menores.

El mandatario nombró al caficultor Ricardo Arenas como comisionado presidencial contra el trabajo infantil, junto a los ministros de Economía, Antonio Malouf; de Trabajo, Rafael Lobos, y de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.

Contará también con un representante de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) y otro de la Cámara del Agro.

Giammattei indicó que espera obtener más detalles del documental para identificar las fincas donde trabajarían niños en la producción y cosecha de café.

Asimismo, adelantó que retomará un proyecto de ley en el Congreso contra el trabajo infantil en Guatemala, donde casi un millón de menores trabajan en diferentes actividades, debido a la pobreza que afecta a 59,3% de los 15 millones de guatemaltecos.

En tanto, Anacafé aseguró en un comunicado que sus asociados tienen una política de "cero tolerancia" ante el trabajo infantil.

Más de 500.000 personas viven de la caficultura en Guatemala, según el presidente.