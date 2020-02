Copa reduce estimación de crecimiento para 2020 y acciones caen en Wall Street

Por La Prensa (Panamá)



Los inversionistas aplaudieron los US$336.3 millones que ganó Copa Holdings en 2019, pero el incremento de 21% en la utilidad no ha sido suficiente para disipar la incertidumbre que pesa sobre la industria aérea a la que pertenece el grupo que opera las aerolíneas Copa Airlines y Wingo.



Al mercado le inquieta el impacto que tendrá este año la paralización mundial de la flota MAX, de Boeing, sobre los resultados de la compañía.

En una llamada telefónica con analistas bursátiles, Pedro Heilbron, director ejecutivo de Copa Holdings, indicó que, producto de la suspensión de los aviones MAX, la empresa redujo su proyección de crecimiento de capacidad de 5% al 1% para este año.



La compañía tiene seis aviones MAX9 en tierra y el año pasado debía recibir otras 7 aeronaves.



Heilbron comentó que la empresa retiró hasta agosto los aviones MAX de su programación, pero acepta que no está claro cuándo Boeing recibirá la aprobación de los reguladores para poner en operación sus aviones.



Ante este escenario, el grupo aéreo, que generó ingresos por US$2.707 millones el año pasado, tomó la decisión de retrasar la salida de sus aviones Embraer que serían reemplazados por modelos MAX.



La llegada de la familia de los MAX forma parte de un contrato que Copa firmó en 2015 con Boeing, por más de US$6.600 millones.

Heilbron señaló que una vez se levante la suspensión sobre los modelos MAX, que estuvieron involucrados en dos accidentes que terminaron con la vida de 300 personas, a la aerolínea le tomaría entre 2 y 3 semanas ponerlos en operación nuevamente.



“Parece que el MAX no volará hasta la segunda mitad de 2020, y Boeing no podrá entregar la cantidad de aviones que esperábamos este año. Siendo ese el caso, hemos reducido nuestro crecimiento de capacidad para 2020 y tendremos que frenar la transición de Embraer con la mayoría de los aviones que ahora parten en 2021”, explicó el director ejecutivo de Copa Airlines.



Durante la conferencia telefónica, los analistas de mercado preguntaron sobre el acuerdo de negocios conjunto (JBA, por sus siglas en inglés) que anunciaron en 2018 que firmaría Copa Airlines con Avianca y United, Heilbron comentó que el plan se mantiene vigente, pero confirmó que los documentos todavía no se han presentado ante los reguladores de mercado para su aprobación.



“El JBA sigue ahí, y creo que las tres aerolíneas, United, Avianca y Copa, todavía están muy interesadas en presentar el JBA. Entonces, la intención aún es presentarla en algún momento de este año. Pero todo lo que ha sucedido entre la nueva administración de Avianca y United ha retrasado la presentación de la documentación, pero debería suceder en algún momento de este año. ¿Cuando? No estoy seguro en este momento”, señaló el ejecutivo.