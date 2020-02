Amazon abre su nuevo supermercado Go Grocery

Por Portaltic

Amazon ha abierto este martes su nuevo supermercado Go Grocery, el nuevo local situado en Seattle (Estados Unidos) es cinco veces más grandes que las anteriores tiendas Amazon Go, contará con alrededor de 5.000 artículos y utiliza nuevos sistemas de identificación de productos.

La compañía de comercio electrónico Amazon abrió en 2018 su primer supermercado físico, Amazon Go. Desde entonces se ha multiplicado el número de estos locales, que ya son 25, distribuidos por Seattle, Chicago, San Francisco y Nueva York.

Como señalan desde Bloomberg, que ha podido hacer un 'tour' por el local antes de su apertura, esta nueva tienda es casi cinco veces más grande que el típico Amazon Go, lo que le permitirá añadir carritos de compra y admitir más compradores.

Puede leer: Así es como Walmart enfrenta a Amazon en el campo del ecommerce

Además gracias a tener más espacio, Go Grocery dispondrá de alrededor 5.000 artículos, en comparación a los 500 o 700 que hay en las tiendas Go. Esta nueva selección añade productos no alimentarios como servilletas o detergente para la ropa.

Al igual que las anteriores tiendas, Go Grocery es un supermercado sin cajeros. Como alternativa utiliza cámaras y sensores para rastrear al comprador mediante su 'smartphone'. El sistema es capaz de anotar los productos que saca del estante en una cesta virtual y posteriormente cobrar al usuario una vez salga de la tienda.

De interés: Goldman Sachs y Amazon estudian alianza para servicio de préstamos a empresas

Sin embargo Go Grocery se diferencia de los supermercados Amazon Go porque usa una versión actualizada del sistema de identificación de productos. Esta tecnología es capaz de distinguir productos sin envoltorio, como cada manzana o tomate, reduciendo costes y facilitando el almacenamiento.

La primera tienda del formato Go Grocery ha abierto este martes en Seattle. El medio citado indica que Amazon tiene planes para abrir otra en Los Ángeles este año.