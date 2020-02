República Dominicana reprograma las elecciones municipales para el 15 de marzo

Por estrategiaynegocios.net

Las elecciones municipales de República Dominicana fueron reprogramadas este lunes para dentro de un mes y se realizarán manualmente, tras ser suspendidas el domingo por fallas en el sistema de voto electrónico, anunciaron las autoridades electorales.

"El día domingo 15 de marzo de 2020 se celebrarán las elecciones municipales en la República Dominicana (…) a través del uso de boletas físicas en todos los colegios electorales", precisó Ramón Hilario Espiñeira, secretario general de la Junta Central Electoral (JCE).

Recomendamos: Voto electrónico en la mira por falla en República Dominicana

La JCE suspendió los comicios del domingo después de que en la pantalla de las máquinas de votación no apareciera la totalidad de los candidatos en buena parte de los centros electorales.

Expertos temen que estas irregularidades puedan crear desconfianza en los electores y afecten futuras votaciones, incluyendo las presidenciales previstas para el 17 de mayo.

"Esto puede disminuir la participación del elector y ahora hay que tratar de convencerlo de que los próximos procesos van a ser transparentes", dijo a la AFP el expresidente de la JCE, Roberto Rosario.

Según el analista, la democracia dominicana sufrió un duro golpe en cuanto al funcionamiento de su sistema electoral, provocando inestabilidad social.

El domingo pasado, el expresidente Leonel Fernández tachó de tragedia sin precedentes la suspensión de las elecciones municipales debido a fallas que presentaron los equipos electrónicos, usados por segunda vez en el país.

En contexto: Suspenden elecciones en República Dominicana por fracaso del voto automatizado

"Nunca en la historia de la república se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto", se quejó Fernández en una alocución televisada.

En octubre pasado, el dirigente denunció fraude en las votaciones primarias por supuesta adulteración de resultados que lo dieron como perdedor. Ahora busca un cuarto mandato como candidato por una organización minoritaria tras abandonar el gobernante Partido de la Liberación Dominicana.

Según el director de la ONG Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, "existe un montón de suposiciones" sobre la causa de los errores presentados en el sistema electrónico, como desaparición de candidatos opositores en las boletas y la tardanza al cargar el sistema.

En tanto, el candidato por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, insinuó que hubo intereses en impedir una victoria supuestamente contundente de su tolda.

El empresario exigió identificar "a todos los que han propiciado este grave daño" al país y pidió "que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley".

La JCE aseguró el domingo que iniciará una "profunda investigación" sobre lo ocurrido, petición que respaldaron los actores de la política electoral este lunes.

Proceso debilitado

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, considera que “la JCE le falló al pueblo dominicano” respecto de su deber de garantizarle un proceso electoral íntegro y confiable. "Su credibilidad y expertise técnica ha sufrido un durísimo golpe", enfatizó.

De acuerdo con el especialista, en otras circunstancias, después de un hecho al que calificó como "bochornoso fracaso", además de haber pedido disculpas a la ciudadanía los miembros del colegio electoral debieron haber presentado su renuncia o haber sido destituidos mediante el procedimiento establecido para ello.

"Limitaciones de tiempo y otros riesgos potenciales parecieran indicar que el mal menor es celebrar las elecciones municipales con esta misma JCE", añade Zovatto quien considera necesarias varias medidas de garantías adicionales ya que sería imprudente dejar la JCE actúe sin nuevos controles.

En ese sentido propone un seguimiento muy cercano de parte de los partidos políticos y de de parte de los observadores internacionales en una etapa que califica de crítica, la conformación de un grupo de notables que dé seguimiento al proceso y poner en marcha, urgentemente, un proceso profundo de investigación y auditoría, con independencia y transparencia, para determinar las causas de las graves irregularidades del domingo a modo de identificar responsables y aplicarles todo el peso de la ley.

"No recuerdo, en mis 35 años de carrera profesional, un bochorno electoral de esta magnitud y con consecuencias tan potencialmente peligrosas ya que en tres meses se celebrarán elecciones presidenciales y de congreso. Grave", sentenció Zovatto, politólogo y jurista y experto en democratización, elecciones y gobernabilidad.

Añade que lo que está en juego no son solo las elecciones, sino la estabilidad política, la paz social, la estabilidad económica, la imagen del país y la democracia misma.

“Durante los últimos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ser muy prudentes y cuidadosos con el voto electrónico; mecanismo de votación promovido por ciertas autoridades electorales y por numerosas empresas (con obvios intereses económicos) como 'la panacea'. Nuestras advertencias, en algunos casos, no sólo no fueron oídas sino que además no nos volvieron a invitar a sus procesos electorales. Este fue el caso de la JCE de la República Dominicana, cuya labor analizamos críticamente durante las elecciones internas del pasado mes de octubre", finalizó.

? JCE dicta Proclama de Elecciones Extraordinarias Municipales del 15 de marzo de 2020; se usarán boletas físicas en todos los colegios electorales.



? PROCLAMA ELECTORAL ELECCIONES EXTRAORDINARIAS MUNICIPALES 15 MARZO 2020: https://t.co/s6dtqbJIp8



? https://t.co/ZdLTxyK8xT — JCE (@juntacentral) February 17, 2020