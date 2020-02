Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica y Caribe 2020

Por estrategiaynegocios.net



Centroamérica se distingue por contar con una enorme gama de compañías que operan en las economías de sus países, y muchas de ellas realmente se preocupan por crear buenos climas laborales, condiciones idóneas para sus colaboradores y una gama de beneficios para sus diversos públicos.

Es así como este 2020, E&N presenta el nuevo ranking de Los Mejores Lugares® para Trabajar en Centroamérica desarrollado por el Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe.



Para la edición 2020, participaron 174 organizaciones de Centroamérica y 34 del Caribe. Sin embargo, solo 171 lograron una posición dentro del ranking de la región.



"Las organizaciones que están en los niveles de 'excelente' son aquellas que lograr desarrollar equipos de alto rendimiento, buscan promover culturas de innovación. Generan culturas de innovación no sólo en el sector de Tecnología de Información, sino en cualquier organización donde el valor central es la aportación de ideas y sugerencias. Generan diferentes canales y alinean estrategias con el desarrollo y reconocimiento", apuntó Lesslie de Davidovich, gerente general regional de Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe.



Dicho ranking estuvo distinguido por categorías, como Multinacionales, Organizaciones de Origen Centroamericano, las Mejores por país y por cantidad de colaboradores. Para esta edición de Centroamérica ingresaron un total de 155 organizaciones.



“Tenemos empresas que generan espacios para la aportación de ideas y sugerencias, donde los colaboradores pueden contribuir al mejoramiento de procesos o simplemente hacer de manera diferente las cosas. Eso sí, se trata de espacios alineados a prácticas que reconocen y destacan estos aportes, impulsados por un alto liderazgo”, aseguró la Gerente General.



Precisamente, las organizaciones de Centroamérica reconocidas en este listado han logrado desarrollar un excelente nivel de liderazgo, con alta receptividad y un interés genuino por incrementar el potencial de su gente.



"Se vuelve un reto cada día para todas las organizaciones que buscan transformar la cultura, pues son cambios que estamos viviendo no solamente por la incorporación de las generaciones, ya que las generaciones buscan cada vez más que sus ideas sean escuchadas, sean tomados en cuenta", dijo la alta ejecutiva salvadoreña. "Como organizaciones estamos en una etapa donde el mundo cambia constantemente a una velocidad en la que sólo las organizaciones que logran mejorar continuamente, adaptarse rápidamente, y generar oportunidades de cambio de juego logran generar una ventaja competitiva", agregó De Davidovich.

Las mediciones base del estudio

Los resultados de cada año son producto de los estudios de clima y cultura organizaciones realizados bajo estrictos criterios. Miden con precisión: conductas, comportamientos y ambiente laboral en más de 130.000 colaboradores encuestados en la región. Del total, 93.000 corresponden a Centroamérica y más de 36.000 son del Caribe



La encuesta dirigida a colaboradores que realiza el Great Place to Work® Institute es las más grande a nivel mundial, y la lleva a cabo mediante dos instrumentos muy reconocidos, el Trust Index© y Culture Audit©.

Mediante estas mediciones encuestan a más de 4 millones de colaboradores en más de 6.000 organizaciones en todo el mundo.

La herramienta Trust Index© mide la experiencia de los colaboradores, en cuanto al grado en que consideran que la organización es un excelente lugar para trabajar.

Esta medición se realiza conforme al Modelo© de Great Place to Work® que establece que un excelente lugar para trabajar el cual, es aquel donde los colaboradores confían en la gente para quien trabajo y tienen orgullo por lo que hacen.



Por su parte, la herramienta Culture Audit© documenta las prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano. A través de 15 pasos o competencias culturales; el Instituto evalúa los programas, procesos y prácticas que tiene la organización con base a una metodología definida a nivel internacional que toma en cuenta la variedad, originalidad, inclusión, toque humano e integración que poseen las prácticas.

Las galardonadas

En esta ocasión el ranking (dividido en varias categorías) evidenció las excelentes prácticas que llevan a cabo las compañías de la región centroamericana, aquellas que se preocupan por mejorar día a día y hacer que sus colaboradores se sientan como en casa y sientan como propias las metas organizacionales.

Los ganadores de 2020

Un ejemplo de ello es que, para la categoría de Multinacionales, conformada por 27 compañías, destacaron en los primeros tres puestos Dell Technologies con sus operaciones en Costa Rica y Panamá Centroamérica, Belcorp Centroamérica y la operación regional de S.C. Johnson.

En el caso de Dell Technologies han impulsado una filosofía de capital humano que estimula a que sus líderes inspiren a los colaboradores, para lo cual les brindan las herramientas necesarias a fin de que implementen día a día en su contacto con sus reportes directos.

Todos los años en su encuesta de clima organizacional adicionan una medición para el líder, que les sirve de indicativo para determinar qué tan inspirador está siendo con su equipo y se evalúa su eNPS.

“Aquellos líderes que exhiben esas competencias requeridas para ser un líder inspirador le llamamos Rock Stars y además de recibir reconocimiento público, se le compensa en su evaluación. Empoderamos a los colaboradores para que puedan alcanzar sus metas profesionales, mantener un balance entre vida y trabajo como también conectarse con cualquier miembro del equipo dentro o fuera del país”, comentó su Site Leader para Costa Rica, Eddie Matos.

Por su parte, en Belcorp Centroamérica buscan que su personal inspire y conecte sus aspiraciones personales y valores con los de la empresa; que sean apasionados, auténticos, emprendedores y cercanos para que, en su día a día, no solo aprendan, sino que trasciendan.

De acuerdo con Jorge Lizarazu, Director General de la empresa, la cultura de la firma está guiada por los valores y principios de liderazgo, los cuales están presentes a diario en cada interacción, así como en los diferentes procesos y espacios de desarrollo.

Y en el caso de SC Johnson & Son Centroamérica buscan atraer y desarrollar líderes enérgicos y comprometidos, que generen un liderazgo positivo y que logren resultados exitosos a través de la inspiración y motivación. Asimismo, sus gerentes conocen el negocio y cuentan con una visión estratégica para lograr los objetivos trazados.

Según su tamaño

El ranking también estuvo dividido de acuerdo con el tamaño de las empresas, uno es de las que tienen de 20 a 100 colaboradores, de 100 hasta 500 colaboradores, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.500 y aquellas que tienen más de 2.5000 empleados.

En la primera categoría, de 20 a 100 colaboradores destacaron en los tres primeros puestos Belcorp Panamá, Sacos del Atlántico Guatemala y Belcorp Guatemala.

En las organizaciones que tienen de 100 a 500 colaboradores que ocuparon los primeros lugares del ranking fueron Seguros Universal, Cisco Systems Costa Rica S.A. y Agreca Guatemala.

Todas estas empresas se distinguen porque incentivan los buenos liderazgos, la inclusión, las prácticas que motivan a sus colaboradores a compartir sus ideas e innovar y que cumplen con las expectativas de sus equipos de trabajo.

Las empresas que ocuparon los primeros tres puestos del ranking de 500 hasta 1.000 colaboradores fueron Seguros G&T, Compartamos e InterBanco, todas de Guatemala. Y en el listado de las que van de 1.000 a 2.500 empleados destacó nuevamente Dell Technologies en Panamá, Distribuciones Universales S.A (Diunsa) de Honduras y Cementos Progreso de Guatemala.

Ganadores de 1.000 hasta 2.500 colaboradores

Por último, el listado de empresas que están conformadas por más de 2.500 colaboradores en Centroamérica estuvo integrado por cinco compañías, Tigo de Guatemala, Grupo Financiero Bantrab de Guatemala, Teleperformance El Salvador, IBM Costa Rica y Allied Global Guatemala.

El Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe también presentó el ranking de Los Mejores Lugares de origen centroamericano, aquellas que ponen en alto el nombre de la región y que se preocupan porque sus colaboradores tengan excelentes condiciones laborales y de vida.

En este listado, compañías guatemaltecas ocuparon la mayoría de los primeros puestos, ocupando los 10 lugares iniciales Seguros Universales, S.A. Guatemala, Sacos del Atlántico Guatemala, Agreca Guatemala, Distribuciones Universales S.A.(Diunsa) Honduras, Cementos Progreso Guatemala, Añejos de Altura S.A. Guatemala, Seguros G&T Guatemala, Carrofácil Guatemala, Mixto Listo Guatemala y Fundación Génesis Empresarial también de Guatemala.

Las mejores de Costa Rica

Los primeros cinco puestos para el ranking de la nación costarricense los obtuvieron Cisco Systems Costa Rica S.A., DHL Express, Dell Technologies Costa Rica, Oracle de Centroamérica S.A. y Belcorp Costa Rica.

En este país centroamericano el listado de mejores empresas sumó a un total de 40 organizaciones, las cuales apuestan por el reconocido talento humano costarricense, por la diversidad en las capacidades técnicas y la flexibilidad para incorporar nuevas ideas.

En Cisco Systems Costa Rica tienen una cultura organizacional denominada “People Deal”, que consiste en una negociación entre la empresa y sus colaboradores, sabiendo que la contribución de ambas partes construye una buena cultura organizacional, además les inculcan la idea de que pueden ser mejores cada día.

“Cisco crea la cultura, pero cada uno de los colaboradores juega un papel importante en cómo la demostramos. Nuestros líderes viven, demuestran y transmiten a diario los principios que marcan la expectativa de cómo vivimos positivamente”, contó Luis Carlotti, gerente general de Cisco Centroamérica.

Además, para la compañía el tema de la inclusión y la diversidad es esencial para atraer, desarrollar y retener al mejor talento. Creen que mediante la diversidad es posible contar con mejores ideas, retando a todos a pensar diferente y a hacer mejor las cosas.

Los mejores en Panamá

En esta ocasión, el ranking de Panamá estuvo compuesto por 25 compañías, todas de distintos sectores, pero convencidas de la importancia de generar los mejores ambientes laborales para alcanzar sus objetivos organizacionales.

El ranking estuvo liderado por Belcorp Panamá, Dell Technologies en Panamá, DHL Panamá, Inteligo Bank LTD., y Diageo Panamá.

A la vanguardia en Nicaragua y Honduras

En el caso de Nicaragua y Honduras, los listados están compuestos por ocho y doce empresas, respectivamente, compañías que han apostado por crear excelentes ambientes laborales, por motivar a su gente y darles el espacio para desarrollarse; haciendo la diferencia en estas sociedades.



Los tres primeros puestos del ranking de Nicaragua están ocupados por DHL Nicaragua, Banco de Finanzas, S.A. y GBM de Nicaragua; mientras que esos lugares en Honduras son encabezados por Distribuciones Universales S.A. (Diunsa), DHL Honduras Express y Nestlé Hondureña S.A. de C.V.





En Diunsa de Honduras se caracterizan por tener líderes innovadores, creativos, participativos y sensibles, tanto al contexto de la empresa, como del país; de manera que todos están dispuestos a aportar valor como individuos y como miembros de un gran equipo.

Guatemala y El Salvador: tierra de líderes

En Guatemala hay muchas compañías conscientes de la importancia de motivar a sus equipos de trabajo, de contar con líderes que fomenten el talento humano y en trabajar de la mano con las comunidades.

En un listado de 32 compañías que destacan por ser excelentes lugares para trabajar destacan en los primeros cinco puestos Seguros Universales, S.A., Sacos del Atlántico, Agreca Guatemala, Belcorp Guatemala y Guatemala de Moldeados S.A. (Guamolsa).





De igual forma, en El Salvador las empresas tienen claro que motivar a sus equipos y a sus líderes hace la diferencia, mantienen programas destinados a capacitarlos y reconocer sus buenas decisiones y esfuerzos.

Este año, el listado salvadoreño estuvo compuesto por quince compañías, y estuvo liderado por Belcorp El Salvador, DHL Express (El Salvador), Nestlé El Salvador, Teleperformance El Salvador y Autofácil.





Las empresas que se ubican en la región centroamericana se consolidan cada vez más como excelentes lugares para trabajar, brindando a su gente las herramientas y los espacios necesarios para crecer; haciéndoles sentir a sus colaboradores que son lo más valioso de toda la operación.