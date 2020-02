Fitch Ratings baja la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá

Por La Estrella de Panamá

La calificadora internacional Fitch Ratings revisó la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá de estable a negativo'.

La calificadora mantiene la nota en ‘BBB’, pero bajó la perspectiva luego de los resultados del marcado deterioro en los déficits fiscales y un aumento significativo de la carga de la deuda del gobierno.

Fitch proyecta que la carga de la deuda continuará aumentando, aunque gradualmente durante el período de pronóstico y alcanzará el 42.5% para 2021, destaca la edición digital del diario La Estrella de Panamá.

En parte, la revisión está relacionada con la acumulación de atrasos por parte de la administración de Juan Carlos Varela.

La calificadora destaca además del incumplimiento de los nuevos objetivos fiscales conduciría a un mayor aumento de la deuda y riesgos para la calificación soberana como parte de los ingresos ya están muy por encima de las medianas 'BBB' y están aumentando rápidamente, destacando su base de ingresos baja y descendente.

La valoración de Fitch Ratings está respaldada en el desempeño macroeconómico sólido y estable de Panamá, el incremento sostenido del ingreso per cápita, su posición geográfica y los activos estratégicos del país, como el Canal de Panamá.

No obstante, el reporte de la calificadora surgió este jueves, 6 de febrero, el mismo día en que el Ministerio de Economía y Finanzas reveló que el Sector Público No Financierio (SPNF) cerró el 2019 con déficit de 3.1%, por encima de la meta establecida; sin embargo, no se incumplió la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) por que se solicitó el aumento del tope.

Dicha ley se modificó a fines de 2019 para ampliar los objetivos de déficit fiscal SPNF al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, 2,75% en 2020, 2,5% en 2021 y 2% a partir de entonces.

La actual administración de Laurentino Cortizo Cohen sostiene que el gobierno pasado de Juan Carlos Varela acumuló atrasos y prácticas de contabilidad fiscal discretas para cumplir con los objetivos de déficit.

La revisión al alza de los objetivos de déficit por parte de la nueva administración reconoce un punto de partida más débil para la consolidación fiscal planificada, un resultado relacionado con la débil credibilidad de la política fiscal en los gobiernos anteriores y un problema previamente destacado por Fitch.

Este gobierno —según el MEF— aplicó 'correctivos' para mejorar la situación, tales como la liquidación de los pagos atrasos a los proveedores en 2019, estimados en 1,8% del PIB, además de mantener las cuentas por pagar a los proveedores en un máximo de 90 días.

En su reporte Fitch destacó que la actual administración desembolsó un 0,6% adicional del PIB para liquidar las cuentas por pagar a la Caja del Seguro Social (CSS).

En su informe “Perspectivas para América Latina y el Caribe: Nuevos retos para el crecimiento”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que el crecimiento económico de Panamá este año 2020 estará por debajo del 4,0%, nada comparado con el que reportó años atrás, por encima del 5%, el jefe de misión del organismo, Alejandro Santos, quien manifestó que confían en que su crecimiento se mantendrá entre los más dinámicos de Latinoamérica.



“Panamá es un país con una economía exitosa, la de mayor crecimiento en América Latina, y en el último cuarto de siglo creció a una tasa del 6% y queremos que el futuro sea mejor", apuntó Santos durante una reunión realizada con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, y su equipo de trabajo.

