CEO de Avianca: Acuerdo con United, Copa y Azul estará listo hasta 2021

Por José Barrera – estrategiaynegocios.net

El Joint Business Agreement (JBA) que negocian las aerolíneas United, Copa y Avianca, y al que se suma la brasileña Azul, será presentado a las autoridades regulatorias este año, pero su puesta en marcha se prevé se active hasta 2021.

Anko van der Werf, CEO de Avianca Holdings, dijo el martes en San Salvador que el JBA está “casi negociado” y que consideran que el proceso de aprobación se extenderá por un año.

Destacado: Avianca recibe US$125 millones de financiamiento de la administradora de fondos Citadel

El ejecutivo se muestra optimista sobre el avance del plan, que permitirá coordinar la capacidad de las aerolíneas y mejorar la conectividad entre compañías y hubs.

“Por el momento no podemos coordinar la capacidad, volamos a EE.UU., pero a lo mejor no conecta perfectamente con los vuelos internos de United”, dijo van der Werf quien enfatizó que no se reducirán capacidades, sino que aumentará la coordinación y beneficios para el consumidor.

Sostiene que el JBA dará paso a nuevas rutas y facilitará la venta de contratos corporativos.

Avianca Holdings cerró un 2019 turbulento en el que hubo cambios en su Junta Directiva y donde se realizó un profundo plan de reestructuración financiera.

Recomendamos: Avianca fortalece la operación de su centro de conexiones en El Salvador

“Tuvimos un año complicado el año pasado. Tenemos muy buenas noticias de cómo cerramos 2019 fue un muy bien cierre con los bonos negociados también perfilamos la deuda y tuvimos una inyección de capital de US$375 millones”, dijo van der Werf que considera que ahora hay un futuro más claro y que se sientan las bases para un nuevo siglo.

Avianca celebró el martes en la capital salvadoreña sus 100 años, el segundo gran festejo tras un evento la semana pasada en Bogotá, Colombia, al que se sumarán otros en mercados clave para la operación.

Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, destacó el peso de la compañía desde el Aeropuerto Internacional San monseñor Óscar Arnulfo Romero, un hub que se prevé sea fortalecido en el corto plazo con el anuncio de nuevas rutas.

México: Roberto Kriete está interesado en adquirir el MRO de Mexicana de Aviación

Desde El Salvador la aerolínea atiende a 10 países en 7 países de la región, rutas donde mueve a 2,5 millones de pasajeros.

En tanto, que hacia Norteamérica atiende 13 destinos y más de cinco millones de pasajeros.

El hub de Avianca en El Salvador genera 2.500 empleos.