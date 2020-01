Airbus pagará US$3.980 millones para archivar casos judiciales

Por AFP



Airbus aceptó pagar una multa global de 3.600 millones de euros (US$3.980 millones aproxiamadamente a cambio actual) a Estados Unidos, Reino Unido y Francia para archivar una investigación por presunta corrupción, según un acuerdo revelado este viernes.



El fabricante europeo de aviones pagará US$2.321 millones a Francia, y US$1.088 millones al Reino Unido, además de US$581 millones a Estados Unidos.



Las autoridades de los tres países investigaban conjuntamente "irregularidades" en transacciones sobre ventas de aviones.



En contexto: Airbus llega a un acuerdo para evitar procesos judiciales por corrupción



Esta multa, que no significa que reconoce ser culpable, engullirá una buena parte de los beneficios de Airbus, que había realizado un beneficio neto de 3.100 millones de euros en 2018.



La compañía presentará sus resultados anuales de 2019 el 13 de febrero.



El caso empezó en 2016 cuando el presidente de Airbus en la época, Tom Enders, denunció él mismo irregularidades.



Recomendamos: Airbus instalará en Francia nueva línea de ensamblaje del A321



El objetivo era evitar procesos judiciales, en particular en Estados Unidos.



Los servicios de Airbus detectaron "inexactitudes y omisiones" en la información transmitida a las agencias de seguros que garantizan algunos contratos de importación, indicó Airbus en su informe financiero de 2018.



En 2013 Airbus explicó que algunas transacciones de una entidad interna, llamada Strategy and Marketing Organization (SMO), no eran correctas.



El Serious Fraud Office británico (SFO) abrió una investigación en agosto de 2016 y también lo hizo es año la fiscalía nacional financiera (PNF) francesa.



Un año después el ministerio estadounidense de Justicia (DoJ) abrió una investigación relativa a los hechos denunciados ante el SFO y el PNF.



En paralelo, la justicia estadounidense sospecha que Airbus no obtuvo las autorizaciones necesarias para exportar armamento con componentes estadounidenses.