Honduras se compromete a crear sistema contra la corrupción, tras salida de la Maccih

Por La Prensa / El Heraldo (Honduras)



"Confirmamos nuestra firme voluntad en continuar nuestra lucha contra la corrupción y por la transparencia; hemos demostrado con hechos concretos como la firma del Convenio con Transparencia Internacional al segundo día de nuestro mandato", indicó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en uno de cinco mensajes a través de la red social Twitter.



El mandatario dio el anuncio luego que el Gobierno no ratificara la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) con la Organización de Estados Americanos (OEA).



En otro mensaje señaló: "Estamos trabajando en asegurar el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de nuestras instituciones, de acuerdo a nuestra legislación, para que el avance sea sostenible y que no exista retroceso".

¿Sobrevivirá la Ufecic sin la Maccih?

Una vez expirada la Maccih este 19 de enero, queda por ver si su principal brazo operador -la Ufecic- sobrevivirá aisladamente o terminará por descomponerse como un órgano más.



La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) tenía cuatro líneas de acción, según el convenio firmado en 2016 con el gobierno nacional, pero la llamada División de Prevención y Combate a la Corrupción era el rostro de su labor.



Y el músculo principal de esta tarea era que un grupo de fiscales y jueces internacionales prestara asesoría a las instituciones de justicia en el país para romper el velo de impunidad.



Se podría decir que una fórmula similar se había ensayado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente e internacional de apoyo a la fiscalía chapina.

Que investigadores extranjeros empujen las indagaciones, además de nutrir con experiencia y conocimientos, evita supuestamente que los casos mueran prematuramente por si los fiscales nacionales se sienten presionados o amenazados.



De esta fórmula, pero con cambios en la ecuación, nació en 2017 la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), un órgano dentro del Ministerio Público (MP) con facultades investigativas y conformado por fiscales hondureños que recibían asistencia de sus homólogos internacionales.

El apoyo de la Maccih

La Misión de Apoyo estuvo directamente involucrada en la selección del personal de la Ufecic. El proceso fue riguroso; después de revisar los requisitos, los candidatos se sometieron a pruebas de conocimiento, entrevistas y audiencias privadas.



También pasaron por pruebas de confianzas socioeconómicas, patrimoniales, psicométricas, poligráficas y toxicológicas.



Según el último reporte semestral de la Maccih, 41 funcionarios, entre fiscales, agentes de investigación, analistas criminales, auditores forenses, especialistas informáticos y personal de apoyo, conforman la Ufecic, al mando del fiscal de carrera Luis Santos.



Además de participar en la selección de personal, la misión internacional elige los casos a investigar.



Desde su operación, la unidad ha judicializado once casos de corrupción: desde la Red de Diputados que destapó el escándalo de congresistas que usaron una ONG para drenar fondos públicos, hasta el desvío de dinero para un proyecto de zapatos y uniformes a cuentas personales de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo (Caja Chica de la Dama).



En el listado están el Pacto de Impunidad, el Caso Pandora, el Decomiso de Bienes de origen Ilícito (basado en el Caso Pandora), el Caja Chica del Hermano, la Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III - Colusión y Corrupción y el Aseguramiento de Bienes en el Caso Caja Chica de la Dama.



Por estos casos se han procesado 104 personas (72 funcionarios públicos y 32 particulares). La Maccih estimó que por estas investigaciones se descubrió un daño en el patrimonio del Estado de Honduras por el orden de casi 303 millones de lempiras.



El coordinador de la Ufecic reveló que la unidad mantenía 24 líneas de investigación, que involucraban a funcionarios del gobierno actual y anteriores.

¿Vive o muere la Ufecic?

Hay matices y detalles, pero no hay otra forma de decirlo: la Ufecic es un parto de la Maccih. Y los analistas debaten si la Ufecic ya puede caminar sola o dependia todavía, cual bebé en sus primeros pasos, de la Maccih.



“Existe una encrucijada sobre qué va a pasar con Ufecic porque fue un parto de la Maccih y, en ese sentido, al desaparecer lo principal desaparece lo accesorio”, dijo Fernando González en entrevista a El Confidencial.



Hiz énfasis es que “es el momento de poner el oro al fuego para conocer si se aprendió algo de la Misión Internacional”.



Otros políticos son más pesimistas y ya ponen lápida y epitafio al órgano investigador: "Si la Maccih desapareció, el destino de la Ufecic será el mismo y todo el trabajo de esta unidad de investigación pasa a la historia", expresó el diputado Jari Dixon.



Los pocos que defienden la madurez de la Unidad Fiscal Especial son aquellos que han estado desde su alumbramiento. Quien dio la cara fue su coordinador, Luis Santos, antes de conocerse el fin de la Maccih.



Sin embargo, Santos fue cauteloso, porque en ese entonces el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) estaban en negociaciones: "No voy a pronunciarme hasta que no haya nada oficial".



Queda claro, en todo caso, que la fórmula ya no será igual, pues la elección de los casos dependía de la Maccih. ¿Quién lo hará a partir de este 20 de enero?