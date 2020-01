Cámara Marítima pide a Canal de Panamá revisar sobretasa por uso de agua

Por ANPanama



La Cámara Marítima de Panamá (CMP) reclamó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por no haber dialogado antes con los usuarios de la vía y la industria nacional sobre las medidas que reducen el número de reservas para encabezar la fila en el tránsito y una cuota de intención de tránsito para terminar con las "reversas fantasma".



En un comunicado, el CMP dice que coincide con “la prioridad y relevancia” que le da a la ACP un solucionador del problema de contar con agua suficiente para la población y para el tránsito por la vía acuática pero lamenta las medidas anunciadas epor el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, "sin consulta previa ni formal con los diferentes gremios de la industria marítima nacional, y los usuarios internacionales finales del Canal".



Además, solicita suspenda la aplicación de las medidas de reducción del número de reservas de 32 a 27 y de pago anticipado por tránsito, anunciadas para registrarse a partir del 15 de febrero próximo, “toda vez que el documento en referencia (del anuncio) no contempla todos los escenarios que convergen dentro del esquema actual de reserva y anuncio de tránsito, y que necesitan ser desarrolladas con mayor claridad y coordinación con la industria marítima nacional ".



Sobre el anuncio del canon por uso del agua dulce, la CMP dice que "comprende el sentido de apremio" por aplicarlo "pero carece de elementos de certificación y claridad para los clientes finales de la ACP, a fin de determinar, bajo que criterios dentro de su control y tránsito, se derterm inaron las tarifas a ser reconocidas a la Autoridad por el tránsito de las embarcaciones ”.



La Cámara pide a la ACP "revisar" la metodología utilizada para determinar el costo por el agua dulce que se usa en los esclusajes.



El administrador Ricaute Vásquez al hacer el anuncio sostuvo que la medida obedece a los severos efectos de la sequía, dado que en la temporada lluviosa no cayó la cantidad suficiente de agua para llenar el lago Gatún, que suministra el agua para los tránsitos y para el consumo de la población.



La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció el pasado lunes que a partir del 15 de febrero próximo se cobrará a los clientes una sobretasa fija por el uso del agua dulce de US$10.000 y otra variable de entre 1% y 10% del peaje, dependiendo del nivel del Lago Gatún, el principal que alimenta a la vía y que ahora registra déficit.



A esa medida se suman la modificación en el sistema de reservas de los tránsitos de buques, que se reducirá de 32 a 27 diarias para hacer un uso más eficiente del agua y más confiable el servicio de tránsitos, y un cargo de US$1.500 a US$5.000 por registro de itinerario.



El Canal de Panamá, por el que pasa el 6% del comercio mundial y que tiene como principales usuarios a EE.UU. y China, afronta un déficit de agua debido a un cambio en régimen de lluvias derivado de la crisis climática, sostuvo el lunes su administrador, Ricaurte Vásquez.



"Quizá nosotros hemos subestimado el precio que debimos cargar por transitar por el Canal de Panamá, especialmente ante la situación de un régimen de lluvias diferente", afirmó Vásquez, y aclaró que "no tenemos planes de suspender" los cargos agua dulce "una vez se normalice el lago (Gatún), porque las inversiones que vamos a tener que hacer para dar certeza al suministro de agua de la ruta son importantes".



Como opciones para conseguir nuevas fuentes hídricas se ha hablado de desalinizar agua del mar Atlántico y de tomar el recurso de la represa que nutre la hidroeléctrica del Lago Bayano, un gran reservorio ubicado al oriente de Ciudad de Panamá, entre otros.