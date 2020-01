Las claves de la primera fase del acuerdo EE.UU. - China

Por Europa Press



Estados Unidos y China firmarán este miércoles en Washington la primera fase del acuerdo comercial entre ambos países en los mismos términos pactados el pasado 13 de diciembre, fecha en la que ambos países anunciaron el fin de las hostilidades en la guerra comercial que mantenían, según ha señalado el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, desmintiendo así los rumores sobre potenciales cambios en la versión inglesa del tratado.



"No se ha cambiado en la traducción. No sé de dónde salió el rumor", ha señalado Mnuchin en una entrevista con la cadena Fox News, en la que ha indicado que la versión en inglés del acuerdo con China será publicada esta semana.



De este modo, el secretario del Tesoro de EEUU ha reiterado que el acuerdo de primera fase incluye el compromiso chino de adquirir productos agrícolas estadounidenses por importe de entre US$40.000 millones y US$50.000 millones, elevando el total de compras a EEUU de todas las categorías de productos en unos US$200.000 millones en dos años.



"Se trata de una gran oportunidad para nuestros agricultores", ha defendido Mnuchin. "Se trata en realidad de una transacción histórica. No está absolutamente todo, pero, como he comentado, habrá una segunda fase. Aunque en esta primera hemos logrado un compromiso extenso con China en cuestiones como tecnología, agricultura, servicios financieros, compras y se ha establecido, además, un mecanismo real de cumplimiento", ha añadido.



A este respecto, Mnuchin ha señalado que el acuerdo con China incluye una provisión que velará por el cumplimiento del mismo y que otorga al presidente de EE.UU., Donald Trump, la autoridad de imponer aranceles adicionales en el caso de que no se respeten los términos del tratado.



Una delegación china, liderada por el vice primer ministro del país, Liu He, viajará este lunes a Washington, donde permanecerá entre los días 13 y 15 de enero para formalizar la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.



"En respuesta a la invitación de EE.UU., Liu He, máximo responsable de la parte china en las negociaciones económicas, encabezará la delegación que visitará Washington entre los días 13 y 15 de este mes para firmar la primera fase del acuerdo comercial con EE.UU.", confirmó en rueda de prensa Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio.



Donald Trump había anunciado el pasado 31 de diciembre que la firma de la primera fase del acuerdo comercial con China tendría lugar el próximo 15 de enero en la Casa Blanca.



Trump indicó que en el acto estarían presentes "representantes de alto nivel" de China, agregando que posteriormente viajará a Pekín para dar comienzo a las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo.