Honduras habilitará vuelos domésticos con Guatemala

Por La Prensa de Honduras



Honduras se alista para implementar los vuelos domésticos con Guatemala y ha puesto a disposición cuatro aeródromos internacionales y cuatro locales a fin de impulsar la movilización e intercambio de turistas a sus principales sitios arqueológicos y turísticos.



Estos aeropuertos serán el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Toncontín en Tegucigalpa, Juan Manuel Gálvez en Roatán y Golosón en La Ceiba, a los cuales se sumarán las pistas de Tela en Atlántida, Celaque en Gracias, Lempira, Utila, en Islas de la Bahía, y Río Amarillo en Copán.



Por su lado, Guatemala ha puesto a disposición los aeródromos internacionales La Aurora, Mundo Maya, Los Altos en Quezaltenango, Retalhuleu, San José y Puerto Barrios, confirmó a LA PRENSA el titular de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) Wilfredo Lobo Reyes. Con esto se busca abaratar los costos de los vuelos a la región y ampliar la oferta turística entre ambas naciones.



En una entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA el fin de semana, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció la suscripción de un acuerdo de cielos abiertos con su homólogo de Honduras para facilitar el intercambio de turistas entre sus dos principales atractivos arqueológicos Copán y Petén y viceversa.



No obstante, Lobo explicó que para ello no se requiere la firma de un nuevo pacto bilateral, sino implementar los acuerdos, protocolos y reglamentos que en esta materia suscribieron los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua desde 2006 y años posteriores.



Explicó que en el marco del Protocolo para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercaderías y Personas entre Honduras y Guatemala se aprobó el reglamento para la Facilitación y Desarrollo de Operaciones Aéreas y Aeroportuarias, que a su vez viene a regular el acuerdo de cooperación suscrito en el mes de octubre de 2006 por los presidentes del CA-4.



En dicho reglamento se establece la operación doméstica entre los 14 aeródromos propuestos por las autoridades de Honduras y Guatemala.En un principio, las autoridades hondureñas solamente propusieron los aeródromos Toncontín, Villeda Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez, pero posteriormente añadieron los de Río Amarillo, Celaque, Utila y Tela.



En abril de 2019, los ministros de Economía de Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron el Reglamento de Facilitación de Operaciones Aéreas y Aeroportuarias entre estas tres naciones, lo que permite que las líneas aéreas puedan operar como vuelos domésticos y no internacionales.



En ese sentido, Lobo explicó que la AHAC está lista y abierta para implementar esos acuerdos y sentarse con sus homólogos guatemaltecos para trabajar en el procedimiento que se implementará en los vuelos.



“Nosotros estamos proponiendo que pongamos nuestros equipos técnicos a trabajar de inmediato en la implementación de esos convenios”, dijo, al tiempo que agregó que cualquier aerolínea interesada puede abrir vuelos a dichos destinos .